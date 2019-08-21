Нове "шоу" від Зеленського і фаворити: як почне роботу Рада 9 скликання

Верховна Рада 9-го скликання почне свою роботу вже 29 серпня. Як запевняють деякі нардепи, парламент буде дуже продуктивним.

Обіцяють за лічені дні вирішити організаційні питання, сформувати уряд і працювати для народу.

Чи реально це і що важливо знати про нову Верховну Раду — розбирався OBOZREVATEL.

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Наступне засідання Верховної Ради стане початком роботи народних депутатів 9-го скликання. Після низки організаційних моментів, буде обраний спікер парламенту, віцеспікери, комітети, фракції, а потім Кабінет міністрів;

Основним кандидатом на пост глави Ради є Дмитро Разумков, а на посаду прем'єр-міністра — Олексій Гончарук. Також переговори йдуть і щодо посад в уряді, але й тут є свої фаворити;

"Гуманітарним міністром" може стати Володимир Бородянський, главою МЗС — Вадим Пристайко, а міністром IT — Михайло Федоров;

Крім кадрових рішень, народні депутати обіцяють зайнятися завершенням децентралізації, ухваленням закону про столицю, відкриттям ринку землі та вирішенням війни на Донбасі.

Коли відбудеться перше засідання

У четвер, 29 серпня, Верховна Рада 9-го скликання розпочне свою роботу. Все стартує з урочистого засідання, яке відкриє ще чинний спікер Андрій Парубій. Найстарший за віком, 78-річний нардеп Юлій Іоффе (від "Опозиційної платформи — За життя"), відкриє засідання урочистою присягою.

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"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — хором скажуть нардепи.

Далі, згідно з регламентом, засідання буде вести глава підготовчої групи — Дмитро Разумков. Кабінет міністрів Володимира Гройсмана складе повноваження. Новообрані народні депутати почнуть формувати президію Верховної Ради. Будуть також сформовані депутатські фракції. Вони виглядають так:

254 від "Слуги народу" (43,16% голосів)

43 від "Опозиційної платформи — За життя" (13,05%),

26 від "Батьківщини" (8,18%);

25 від "Європейської солідарності" (8,1%);

20 від "Голосу" (5,82%);

6 від "Опозиційного блоку".

Розподіл місць у Верховній Раді 9-го скликання Українська Правда

Далі зі звітом про роботу виступить Андрій Парубій, проведе обрання лічильної комісії та нового складу парламенту. Також із посланням звернеться і президент Володимир Зеленський.

Також буде остаточно вирішено питання з комітетами у Верховній Раді. Нові парламентарі частково їх змінили і зменшили кількість. Замість 27 комітетів зробили всього 23. Там засідатимуть від 7 до 31 народного депутата. Водноча абсолютно у всіх комітетах більшість отримує саме партія "Слуга народу".

Список комітетів Facebook Володимир Ар'єв

Які чекають кадрові зміни

Головним і єдиним поки кандидатом на пост глави парламенту є лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков. Першим віцеспікером, ймовірно, стане його однопартієць Руслан Стефанчук. Місце віцеспікера поки вакантне, але вже відомо, що партії "Голос" і "Європейська солідарність" від нього відмовилися.

Одна з основних і перших інтриг роботи наступного парламенту — хто займе крісло прем'єр-міністра і увійде до складу майбутнього Кабміну. За інформацією OBOZREVATEL, у шортлисті президента і партії "Слуга народу" є декілька людей. Олексій Гончарук — чинний заступник голови Офісу президента (Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам"), а також директор Фонду Блейзера — Олег Устенко.

Поки найбільші шанси на перемогу в прем'єрській гонки — в Олексія Гончаренка. Так, майбутній глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розкриє ім'я очільника уряду 29 серпня. "29-го. Я думаю, що 29-го всі дізнаються дуже багато", — відповів він журналістам про дату призначення нового прем'єра.

Олексій Гончарук — один із головних претендентів на пост прем'єр-міністра Ліга

Арахамія також заявив, що одна людина з нинішнього уряду залишиться і в новому Кабміні, але не повідомив, хто саме. Поки відомі декілька претендентів на майбутні міністерські позиції:

"Міністерство гуманітарної політики" (об'єднані відомства інформаційної політики, культури, молоді та спорту) — позаштатний радник президента Володимир Бородянський. Був колишнім генеральним директором телеканалу "СТБ" і керівником групи StarLightMedia;

Міністерство IT — радник президента Михайло Федоров. Він відповідав за всю діджитал-кампанію в штабі "Слуги народу" і Володимира Зеленського;

Міністерство освіти — кандидат у нардепи від "Слуги народу" Анна Новосад. Раніше працювала в профільному відомстві, має досвід стажувань закордоном та роботи в сфері освіти;

Міністерство закордонних справ — заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко. Раніше був заступником міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

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Що планують ухвалити

Майбутні парламентарі обіцяють гіперактивну осінь. Поки незрозуміло, скільки законопроектів ухвалять до кінця року, але вже умовно всі починання можна поділити на декілька груп:

Кадрові рішення: новий Кабмін, Генеральний прокурор і глава СБУ (Іван Баканов зараз є в. о глави);

"Єврономери": у Зеленського планують зробити суттєві поблажки водіям "євроблях". Закон про скасування штрафів для водіїв таких авто нардепи проголосують в перші дні роботи Ради. Як пояснив заступник голови ОП Руслан Рябошапка, протягом терміну, на який буде відстрочка, — три місяці, — влни напрацюють новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів.

Народні депутати готуються до роботи

Дисциплінарний блок: стосується зняття недоторканності з нардепів, президента. Опрацювання процедури імпічменту президента і механізм відкликання парламентаря. Закон про протидію кнопкодавству і так далі;

Війна на Донбасі: очікується, що вже восени новий склад Ради може "закрити" питання з особливим статусом Донбасу. Можливо, почавши процес змін Конституції;

Ринок землі: в партії "Слуга народу" уже заявили, що восени 2019 року ухвалять рішення про відкриття ринку землі в Україні;

Децентралізація: затвердять нардепи і пакет законів в рамках децентралізації. Йдеться про завершення процесу — скасування ОДА та РДА, а також ухвалення окремого закону про столицю;

IT-закони: мається на увазі майданчик для інформатизації країни. Як відомо, вже є приблизно 35 законів щодо цієї теми і їх активно лобіює радник президента Михайло Федоров, про що він раніше заявляв OBOZREVATEL.

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