Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:17
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін "наїхав" на Зеленського через Донбас

5.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що глава України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі.

"Київ повинен проявити політичну волю для розведення сил на Донбасі і врегулювання там ситуації", — сказав він, передає RT.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Колаж

"Ось, що ми зараз спостерігаємо? Домовилися про відведення військ, але ніяк президент чинний не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки. Ну, не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування і просто публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде. Ось представники невизнаних республік "ЛНР", "ДНР" двічі або тричі вже давали сигнал про те, що вони готові, ракету пускали там білу. Сигнал відведення — біла ракета. Пускають. Із того боку нічого немає, жодної відповіді", — зазначив Путін.

Новини
Зеленський підтримав введення миротворців на Донбас

За його словами, "націоналісти прийшли туди і не дають армії піти".

"Кажуть, якщо армія піде, ми станемо. Армія не йде. Але тут потрібен прояв політичної волі. Тому підтримувати вважаю за потрібне не конкретних людей, а проведену ними політику", — додав президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі було відкладене, оскільки відбулися порушення перемир'я.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
79
29
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Кому, як не Путіну, досконало знати, що було під Іловайськом в період "гарячої" фази війни. Немає бажання відправляти українських хлопців з укріплених позицій в "чисте поле" щоб стати відкритими мішенями для російських найманців.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Нехай Кучма СВОЮ *опу підставить для здійснення дипломатичного акту миру. Господи, прости
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Путин..умница..Кстати это сегодня говорят и Меркль и Макрон.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лина Алина
Лина Алина
Ха ха. Насмешили пука. А он что думал как в рашке. Болваны слушаются его даже если он им на голову сядет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 4 ответов | показать все
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гавриш Роман, Закончить войну может только Роиссия. Пусть Путлер даст команду своей камарилье и все это недообразования разбегутся в один миг. А по поводу добровольцев, так ваших отморозков бегающих по Раисии в разы больше, только на одном Кавказе пруд пруди у каждого свою армия, не говлря уже о Кадырове.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Serov Oleg, к тебе аналогичный вопрос.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel