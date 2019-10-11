Путін "наїхав" на Зеленського через Донбас

Президент Росії Володимир Путін заявив, що глава України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил на Донбасі.

"Київ повинен проявити політичну волю для розведення сил на Донбасі і врегулювання там ситуації", — сказав він, передає RT.

Путін і Зеленський Колаж

"Ось, що ми зараз спостерігаємо? Домовилися про відведення військ, але ніяк президент чинний не може забезпечити розведення бойових підрозділів і техніки. Ну, не може. Під'їхали туди націоналістичні військові формування і просто публічно заявили: якщо армія піде з цих позицій, ми там станемо. Армія не йде. Ось представники невизнаних республік "ЛНР", "ДНР" двічі або тричі вже давали сигнал про те, що вони готові, ракету пускали там білу. Сигнал відведення — біла ракета. Пускають. Із того боку нічого немає, жодної відповіді", — зазначив Путін.

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За його словами, "націоналісти прийшли туди і не дають армії піти".

"Кажуть, якщо армія піде, ми станемо. Армія не йде. Але тут потрібен прояв політичної волі. Тому підтримувати вважаю за потрібне не конкретних людей, а проведену ними політику", — додав президент РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі було відкладене, оскільки відбулися порушення перемир'я.

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