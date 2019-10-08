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9 жовтня • оновлено в 05:30
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"Заведуть тисячі бійців": Зеленському висунули жорстку умову щодо Донбасу

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Добровольчі батальйони займуть позиції ЗСУ в разі відведення військ на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу ATR розповів заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

Він зазначив, що через лави добровольців пройшло майже 20 тисяч бійців, і вони не мають наміру віддавати "ні одного метра української землі".

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"Як головнокомандувач, президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: з війни не підемо! Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", – розповів військовий.

Також Гергерт зажадав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, додавши, що чим швидше вона відбудеться, тим швидше почнуться "переможні процеси в цій війні".

Заступник командира УДА додав: добровольці проти того, що "шепоче Путін", оскільки "все, чого він хоче, веде до розвалу нашої країни та її окупації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до президента України Володимира Зеленського звернулися із вимогою не допустити капітуляції нашої країни перед Росією під час переговорів "нормандської четвірки".

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Андрій Гергерт
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Красава так держать в ежовых рукавицах пусть обещают что хотят и где хотят на своей земле ни шагу назад
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bregovich mark
bregovich mark
Печалька неописуемая для руссоземокшо мразей.Ох как пердаки рвут.А ГДЕ сделаем их ещё раз?сделалка поломалась?и где коменты фсе проплачено?Хер вы получите ,а не сдачу страны.Предупреждал хороший человек по доброму"земля под ногами гореть будет".Не поверили,думали шуточки как на 95.Цветочки это,ягодки впереди.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Надеюсь, добробаты накормят свинцом, а герверта посадят на шампанскую бутылку. Эту слизь надо давить сапогом.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Franta Bonanta, Сподівайся,чмирь.Хто ж тобі завадить сподіватись,урюк
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