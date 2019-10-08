"Заведуть тисячі бійців": Зеленському висунули жорстку умову щодо Донбасу

Добровольчі батальйони займуть позиції ЗСУ в разі відведення військ на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу ATR розповів заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

Він зазначив, що через лави добровольців пройшло майже 20 тисяч бійців, і вони не мають наміру віддавати "ні одного метра української землі".

"Як головнокомандувач, президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: з війни не підемо! Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", – розповів військовий.

Також Гергерт зажадав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, додавши, що чим швидше вона відбудеться, тим швидше почнуться "переможні процеси в цій війні".

Заступник командира УДА додав: добровольці проти того, що "шепоче Путін", оскільки "все, чого він хоче, веде до розвалу нашої країни та її окупації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до президента України Володимира Зеленського звернулися із вимогою не допустити капітуляції нашої країни перед Росією під час переговорів "нормандської четвірки".

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