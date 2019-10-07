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8 жовтня • оновлено в 13:36
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"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у гучний скандал через мову

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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила помилку, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv.

Відповідний пост з'явився на сторінці чиновниці у Twitter, яку вона веде виключно англійською мовою.

У повідомленні від 6 жовтня вона згадала українську столицю. Прессекретарка опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що український глава давав інтерв'ю у Києві.

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Юлія Мендель

Юлія Мендель

Офіс президента України

Зазначимо, помилка Мендель викликала бурхливу реакцію коментаторів. Деякі опустилися до образ.

Пост Мендель

Пост Мендель

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у черговий скандал

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 вересня Мендель штовхнула у Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.

  • Прессекретарка відреагувала на скандал і погрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.

  • У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів проганяла журналістів від Зеленського.

  • Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

  • У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.

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Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента політика скандали
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Манда-ель
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Какая симпатичная девушка!
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
А как теперь киевляне называется? Куяне? У куян нет ниxуян!)))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Kymlach Oleksandr, забавно смотреть на ваш детский сад по теме "сам дурак" - сифилис предков и чернобыльская авария не позволяют вашим муйданутым моСгам придумывать что то реально смешное... ДО.ЛБАЕБЫ какляцкие!
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Klizmahohlenko Gerald, на месте козло-цапа правильнее было бы рассуждать о жителях грязноводска(мацквы-грязной воды). ГРЯЗНОводцы? ГРЯЗНОводчане? Нет, маловато будет. Скорее ГРЯЗНО-водско-козло-рылчане)))
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