"Перейменувала" Київ на російський манер: Мендель втрапила у гучний скандал через мову

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила помилку, транслітерувавши столицю України як Kiev, а не Kyiv.
Відповідний пост з'явився на сторінці чиновниці у Twitter, яку вона веде виключно англійською мовою.
У повідомленні від 6 жовтня вона згадала українську столицю. Прессекретарка опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що український глава давав інтерв'ю у Києві.
Юлія Мендель
Офіс президента України
Зазначимо, помилка Мендель викликала бурхливу реакцію коментаторів. Деякі опустилися до образ.
Пост Мендель
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 вересня Мендель штовхнула у Нью-Йорку журналіста, який хотів поговорити із Зеленським.
Прессекретарка відреагувала на скандал і погрозливо заявила, що в США за спробу наближення до президента без дозволу журналіста заарештували б.
У мережі з'явилися відео інших інцидентів. Мендель кілька разів проганяла журналістів від Зеленського.
Про її агресію розповів представник "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.
У результаті журналісти звернулися до Зеленського із закликом відреагувати і звільнити Мендель за непрофесіоналізм і неетичність. OBOZREVATEL підтримав цю ініціативу.
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