"Не хотів образити": Арахамія вибачився за жорсткий випад проти українців

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акції "Ні капітуляції".

Про це нардеп написав в Facebook, відзначивши, що мова йде про українців, які вийшли на протести "за покликом свого серця і душі", а не за фінансову винагороду.

"У мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і перепрошую. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в управління Служби безпеки України.

Я повинен був це зробити напередодні Дня захисника України. Дякую за увагу і гарного вам свята", - написав Арахамія.

Давид Арахамія facebook.com/oleg.fedonyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Арахамія заявив, що його знайомим АТОвцям пропонували за участь в мітингах на Майдані та Офісом президента по тисячі гривень.

Він підкреслив, що впевнений: лише малій частині людей оплачують участь в акціях, а реальних протестувальників набагато більше.

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