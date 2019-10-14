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14 жовтня • оновлено в 18:07
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"Не хотів образити": Арахамія вибачився за жорсткий випад проти українців

2.4т Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вибачився перед учасниками акції "Ні капітуляції".

Про це нардеп написав в Facebook, відзначивши, що мова йде про українців, які вийшли на протести "за покликом свого серця і душі", а не за фінансову винагороду.

"У мене не було наміру їх образити, але вийшло так, що я це зробив - за це я і перепрошую. Всю іншу інформацію, яку я маю, передам у вівторок в управління Служби безпеки України.

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Я повинен був це зробити напередодні Дня захисника України. Дякую за увагу і гарного вам свята", - написав Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

facebook.com/oleg.fedonyuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Арахамія заявив, що його знайомим АТОвцям пропонували за участь в мітингах на Майдані та Офісом президента по тисячі гривень.

Він підкреслив, що впевнений: лише малій частині людей оплачують участь в акціях, а реальних протестувальників набагато більше.

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Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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70rus xxx
70rus xxx
Что,армяшка,прищемили тебе яйца нацики?Хотя откуда они у тебя.
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Чмо!!!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Що обосрался? Ну так какого ху.. в ВР? Сложи полномочия депутата и пошел нах. Что может сделать арахамия? Только лизать сраку?
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