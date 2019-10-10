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10 жовтня • оновлено в 13:58
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"Кудись зайшов": Зеленський дивно пояснив зустріч із мафіозі Кисліним у США

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Президент України Володимир Зеленський спростував закиди щодо зустрічі з близьким до мафії бізнесменом Семом Кисліним у США.

Скандальну новину глава держави прокоментував у четвер, 10 жовтня, на пресмарафоні у Kyiv Food Market (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Він підкреслив, що багато спілкується з різними людьми і отримує безліч інформації.

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"Вчора написали, що я зустрічався з паном Кисліним. Я просто не знаю, хто це, не знаю, в якому готелі ми з ним спілкувалися. Може, він кудись зайшов, де було дуже багато людей, і там подивився на мене. Або, може, я його побачив. Але навіть на фотографії я не зрозумів, хто це такий", – заявив Зеленський.

Зеленський і Кислін

Зеленський і Кислін

The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Кисліна, який співпрацює з українською і російською організованою злочинністю, назвали однією з ключових фігур, що пов'язали команду Трампа і Зеленського. Їхня зустріч нібито відбулася в готелі "Паркер".

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Бендик Константин
Бендик Константин
А це розвод для гоїв. Він же (Зеленский) єврей, йому можна брехати гоям! "Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)... ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры. 5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. 7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок." 8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти." 9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям." 13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие народы мира не люди но звери." 14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов." 22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов."
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