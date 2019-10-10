"Кудись зайшов": Зеленський дивно пояснив зустріч із мафіозі Кисліним у США

Президент України Володимир Зеленський спростував закиди щодо зустрічі з близьким до мафії бізнесменом Семом Кисліним у США.

Скандальну новину глава держави прокоментував у четвер, 10 жовтня, на пресмарафоні у Kyiv Food Market (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Він підкреслив, що багато спілкується з різними людьми і отримує безліч інформації.

"Вчора написали, що я зустрічався з паном Кисліним. Я просто не знаю, хто це, не знаю, в якому готелі ми з ним спілкувалися. Може, він кудись зайшов, де було дуже багато людей, і там подивився на мене. Або, може, я його побачив. Але навіть на фотографії я не зрозумів, хто це такий", – заявив Зеленський.

Зеленський і Кислін The Insider

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Кисліна, який співпрацює з українською і російською організованою злочинністю, назвали однією з ключових фігур, що пов'язали команду Трампа і Зеленського. Їхня зустріч нібито відбулася в готелі "Паркер".

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