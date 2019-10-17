"Фактор Януковича": Вакарчук поскаржився на методи Зеленського

Лідер партії "Голос", нардеп Святослав Вакарчук заявив, що йому не подобається, як президент Володимир Зеленський працює з парламентом.

"Перша річ – якби я був президентом і у мене була своя парламентська більшість, я б точно не починав з того, щоб ще і де-юре зцементувати свою владу і посилити свої повноваження", – пояснив він в інтерв'ю "УП".

На його думку, глава держави "змінює правила гри під себе", що не приведе ні до чого хорошого.

Святослав Вакарчук "УП"

При цьому Вакарчук розповів, що його команда використовує так званий "фактор Януковича" для "перевірки" законів.

"Ось вноситься "слугою народу" черговий законопроект. Особливо зі зміни правил, Конституції. І коли ми його розглядаємо, ми дивимося: якби президентом був Янукович, ми б голосували за цей закон чи ні? Ось якщо ти розумієш, що при президенті Януковичі ми б за таке не голосували, ми за нього не голосуємо і при президенті Зеленському", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук зняв відеозвернення, у якому зазначив, що вибори на окупованих територіях необхідно проводити тільки тоді, коли український кордон буде перебувати під українським контролем по всій території країни.

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