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10 березня • оновлено в 10:42
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Путін звинуватив Зеленського "у плювку в обличчя українцям"

24.7т
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Президент Росії Володимир Путін образливо висловився про главу України Володимира Зеленського, заявивши, що той "говорить нісенітницю" про Другу світову війну.

Своєю позицією лідер Кремля поділився в новій – десятій – частині резонансного інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президента запитали, чи не зачепило те, що влада Польщі не покликала його в Освенцим на 75-річчя визволення. "Не покликали і не треба!" – різко відповів Путін.

Путін звинуватив Зеленського "в плювку в обличчя українцям"

Путін звинуватив Зеленського "в плювку в обличчя українцям"

"Але поїхав туди зате Зеленський, який розповідає про 1-й Український фронт, про 100-у Львівську дивізію..." – продовжив провокацію журналіст.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це кон'юнктура сьогоднішнього дня. А мільйони українців, які воювали з Гітлером, воювали з нацизмом? Це плювок їм у обличчя. Я вас запевняю. Бояться просто рота розтулити там, тому що відразу переслідування почнеться. Я знаю, що там відбувається, в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це плювок. Ну, нинішньому президентові України хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке припускається, на мій погляд, дуже великої помилки", – висловився Путін у стилі пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що українці й росіяни – нібито один народ, і образив наших співгромадян, навмисно назвавши їх укрАїнцями.

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Читайте всі новини по темі "Друга світова війна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
срочная новость ! Порошенко, Аваков,и др. готовятся, кто на самолете, кто на авто через Румынию !Зеленский вроде не собирается.ВСУ приведены к бою, но не очень получилось - недокомплект до 30 %, большинство - сразу дезертируют.Доненцкие сразу идут на Харьков и Мариуполь.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Давай Зе и дальше смокчи у пу..яйцо.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Зеленский рассказывая в Польше о том что Освенцим освободил 1-й Украинский фронт, даже и не подозревал о том что этот самый фронт, до октября 1943 года был Воронежским фронтом! именно 20 октября Воронежский фронт был переименован в 1-й Украинский, по той причине что наступал через Украину, а не потому что там служили украинцы.
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