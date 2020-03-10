Президент Росії Володимир Путін образливо висловився про главу України Володимира Зеленського, заявивши, що той "говорить нісенітницю" про Другу світову війну.

Своєю позицією лідер Кремля поділився в новій – десятій – частині резонансного інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президента запитали, чи не зачепило те, що влада Польщі не покликала його в Освенцим на 75-річчя визволення. "Не покликали – і не треба!" – різко відповів Путін.

Путін звинуватив Зеленського "в плювку в обличчя українцям"

"Але поїхав туди зате Зеленський, який розповідає про 1-й Український фронт, про 100-у Львівську дивізію..." – продовжив провокацію журналіст.

"Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це кон'юнктура сьогоднішнього дня. А мільйони українців, які воювали з Гітлером, воювали з нацизмом? Це плювок їм у обличчя. Я вас запевняю. Бояться просто рота розтулити там, тому що відразу переслідування почнеться. Я знаю, що там відбувається, в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це плювок. Ну, нинішньому президентові України хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке припускається, на мій погляд, дуже великої помилки", – висловився Путін у стилі пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що українці й росіяни – нібито один народ, і образив наших співгромадян, навмисно назвавши їх укрАїнцями.

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