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4 березня • оновлено в 17:01
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"Путін спробує нас розводити": Клімкін попередив Зеленського

2.2т
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Президент Росії Володимир Путін готує пастки президенту України Володимиру Зеленському, щоб реалізувати свій план щодо Донбасу.

Про це в ефірі ObozTV розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, кінцева мета президента РФ – розпад України.

"Я вважаю, що Путін і надалі намагатиметься нас розводити, він створюватиме нові "емоційні воронки" для Зеленського. Два обміни полоненими – це такі "воронки". Путін просто так нічого не робить, людей просто так не віддає. Він буде робити так, щоб суспільство хотіло від Зеленського подальших успіхів", – наголосив ексглава МЗС.

"За опитуваннями, суспільство хоче, щоб він розмовляв з Путіним. Далі Путін скаже – ок, прямі переговори з Донбасом, громадянський конфлікт в Україні вирішуйте самі. Платіть компенсації, ми зайдемо з російським бізнесом і далі будемо контролювати. На Донбасі зробимо "чорну діру", вся торгівля між Україною і Росією буде через донбаську "чорну діру". Логіка дуже проста", – пояснив він.

Як наголосив Клімкін, Росія ніколи не захоче припиняти свій контроль над Донбасом, оскільки регіон потрібен їй, щоб запустити процес федералізації України.

"Мені кажуть – федералізація, а може, Україна буде як Німеччина? Це маразм, бо якщо ти маєш Росію всередині... Ідеологія Росії дуже проста – мати право вето на всі рішення центрального уряду. Це означає кінець, розпад України. Путін буде послідовно йти цим шляхом, у нього це в голові, він нікуди звідти не піде", – заявив колишній міністр.

"Путін спробує нас розводити": Клімкін попередив Зеленського

novayagazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексглава МЗС Павло Клімкін заявив, що видача Росією за спрощеною процедурою паспортів жителям Донбасу є найбільшою загрозою для України.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Павло Клімкін Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Во как! Обмен пленными это зло злючее грозящее Украине распадом.(Климкин)избранное.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, какелоты, не хотите декоммунизироваться? а надо!
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фил филька
фил филька
климкина лучше не разводить. представляете если климкиных уйма расплодиться! куда их девать? никакая нация не выдержит наплыва таких идиотов)
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