"Симпатичний чоловік, щирий": Путін раптово висловився про Зеленського

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає, що глава України Володимир Зеленський хоче змінити ситуацію в державі на краще.

Про це він сказав під час форуму "Росія кличе", пишуть "РИА.Новости". Путін зазначив, що реальні кроки з розведенню сил і засобів на Донбасі були зроблені.

"Мені здається, що він симпатичний чоловік. Щирий. Він, на мій погляд, реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема й на Донбасі. Розраховую на те, що не буде повернення в "сірі зони", – сказав Путін.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Він додав, що у нього немає "ніяких стосунків" із Зеленським, він з ним ніколи не зустрічався, лише розмовляв телефоном.

Водночас, за словами президента РФ, Зеленський сам заявив, що не знає, як змінити ситуацію на Донбасі.

"Ідеї перегляду "Мінська-2" неприйнятні й контрпродуктивні для врегулювання на південному сході України", – заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

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