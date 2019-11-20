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20 листопада • оновлено в 14:51
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"Симпатичний чоловік, щирий": Путін раптово висловився про Зеленського

4.3т
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає, що глава України Володимир Зеленський хоче змінити ситуацію в державі на краще.

Про це він сказав під час форуму "Росія кличе", пишуть "РИА.Новости". Путін зазначив, що реальні кроки з розведенню сил і засобів на Донбасі були зроблені.

"Мені здається, що він симпатичний чоловік. Щирий. Він, на мій погляд, реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема й на Донбасі. Розраховую на те, що не буде повернення в "сірі зони", – сказав Путін.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Він додав, що у нього немає "ніяких стосунків" із Зеленським, він з ним ніколи не зустрічався, лише розмовляв телефоном.

Водночас, за словами президента РФ, Зеленський сам заявив, що не знає, як змінити ситуацію на Донбасі.

"Ідеї перегляду "Мінська-2" неприйнятні й контрпродуктивні для врегулювання на південному сході України", – заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже наприкінці цього місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

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Гліб Іванов Гліб Іванов
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Карпов Стас
Карпов Стас
Думаю, Путин говорил искренне. Я тоже надеюсь, что Зеленский постарается урегулировать конфликт на Донбассе
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
це мабуть він (путін) про продаж Українських земель так зрадів що не втримався тай похвалив свого ставленика
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Ti Vladimir
Ti Vladimir
kiy Valeriy, сами выбрали зелю, сами и расхлёбуйте.
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Ш. Олег
Ш. Олег
kiy Valeriy, а яка радiсть Путiну з того? Також менi незрозумiло, чому Ви вважаєте Зеленського його ставлеником. Думаєте, три чвертi українцiв зробили свiй вибiр виключно для того, щоб догодити президенту РФ? :)
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