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31 січня • оновлено в 07:28
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Путін рано радів: ПАРЄ висунула жорстку вимогу Росії через Україну

5.6т
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Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексовані Крим Україні.

Вимога була висунута в резолюції з моніторингу виконання деякими країнами-членів організації своїх зобов'язань, яку прийняли депутати ПАРЄ. Текст опублікований на сайті асамблеї.

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За виступили 49 депутатів, проти були 17, троє не голосували. Крім питання Криму в резолюції піднімається питання виконання Мінських угод Росією.

Крім того, в документі підкреслюються негативні тенденції, що панують в Росії, щодо демократії, верховенства закону і прав людини.

ПАРЄ зажадала у Росії повернути Крим

ПАРЄ зажадала у Росії повернути Крим

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що представники України в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії не йшли ні на які контакти з російськими парламентаріями.

Раніше в ПАРЄ погодили попередній проект рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. РФ повністю виправдали.

Український МЗС жорстко відреагував на резолюцію, назвавши такі дії блюзнірством.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"За выступили 49 депутатов, против были 17" В ассамблею входит 321 парламентарий. А где шлялись остальные во время этой феричной перемоги?)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,поразбухли пердаки...хехе
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Выдвинула? Ок, теперь может обратно задвинуть
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