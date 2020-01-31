Путін рано радів: ПАРЄ висунула жорстку вимогу Росії через Україну

Парламентська асамблея Ради Європи зажадала у Росії повернути анексовані Крим Україні.

Вимога була висунута в резолюції з моніторингу виконання деякими країнами-членів організації своїх зобов'язань, яку прийняли депутати ПАРЄ. Текст опублікований на сайті асамблеї.

За виступили 49 депутатів, проти були 17, троє не голосували. Крім питання Криму в резолюції піднімається питання виконання Мінських угод Росією.

Крім того, в документі підкреслюються негативні тенденції, що панують в Росії, щодо демократії, верховенства закону і прав людини.

ПАРЄ зажадала у Росії повернути Крим ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що представники України в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії не йшли ні на які контакти з російськими парламентаріями.

Раніше в ПАРЄ погодили попередній проект рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань. РФ повністю виправдали.

Український МЗС жорстко відреагував на резолюцію, назвавши такі дії блюзнірством.

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