Путін привітав Байдена з перемогою на виборах у США

Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Він направив йому вітальну телеграму, повідомляє пресслужба Кремля. Путін побажав Байдену успіхів і заявив, що "готовий до взаємодії і контактів".

"У телеграмі Путін побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія і США, що несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ", – йдеться в повідомленні.

Путін написав, що "з огляду на це російсько-американське співробітництво, засноване на принципах рівноправності і взаємної поваги, відповідало б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колегія виборників США затвердила перемогу обраного президента-демократа Джо Байдена на виборах голови держави. Байден отримав 306 голосів при необхідних для перемоги 270 голосах. Трамп набрав 232 голоси.