Путін почав війну проти України в 2013 році, є точна дата – Ілларіонов

Теперішню війну проти України президент Росії Володимир Путін розпочав за пів року до окупації Криму.

Про це йдеться у статті колишнього радника Путіна Андрія Ілларіонова, яка вперше була опублікована у його ЖЖ ще в 2015 році.

Ілларіонов вважає датою початку війни 27 липня 2013 року – день, коли президент Росії, який раніше говорив "в Україні", почав казати "на Україні".

Ілларіонов розповів, коли Путін почав війну проти України

"У цей день Володимир Путін оголосив про де-факто початок війни проти України, виступивши в Києві на конференції "Православно-слов'янські цінності – основа цивілізаційного вибору України". У цій промові він вперше публічно назвав російський, український і білоруський народи єдиним народом і оприлюднив мету того, що він скромно назвав майбутньою роботою, – об'єднання Росії і України в рамках однієї держави", – пише ексрадник президента РФ.

За його словами, в тому ж виступі Путін застосував відносно до назви України не прийменник "в", традиційно використовуваний в російській мові по відношенню до незалежних держав, а прийменник "на", який зазвичай застосовується по відношенню до територій, які не мають ознак державності.

"На перший погляд, така заміна у використанні прийменників – з "в" на "на" – може здатися незначною деталлю, яка не заслуговує на спеціальну увагу. Проте це не так. Путін дуже серйозно ставиться до такого роду "деталей", – зазначив Ілларіонов.

Невдовзі услід за Путіним на використання форми "на Україні" перейшли глава РПЦ патріарх Кирило, міністр зовнішніх справ РФ Сергій Лавров та інші російські чиновники.

"У той же день, 27 липня 2013 року, забороною імпорту кондитерських виробів фабрики "Рошен" Росспоживнагляд відкрив санітарний фронт гібридної війни проти України... Слідом за відкриттям санітарного фронту незабаром були відкриті економічний, фінансовий, дипломатичний та інші фронти антиукраїнської війни, нового рівня досягла (дез)інформаційна кампанія", – підкреслив ексрадник президента РФ.

Він додав, що 20 лютого 2014 року разом з інтенсифікацією гібридної війни, яка на той час досягла небаченого рівня запеклості, була розпочата і конвенціональна війна проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційною датою початку окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року, коли в містах півострова були помічені перші "зелені чоловічки" – російські військові без розпізнавальних знаків.

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