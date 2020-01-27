Путін переходить до плану "Б" в Україні: військовий експерт пояснив відставку Суркова

Звільнення Владислава Суркова, який контролював "український напрямок", призведе до спроб повернути окуповану Росією частину Донбасу назад Україні.

Про це виданню "Апостроф" розповів військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний против" Юрій Карін.

На думку експерта, відставка помічника Володимира Путіна Владислава Суркова, який вважався "куратором Донбасу" і намагався заморозити конфлікт, не вплине на хід переговорів між Росією і Україною, але змінить методи і форми агресії окупанта. Якщо Сурков був прихильником заморозки конфлікту, то особистості, які прийшли йому на зміну, намагатимуться повернути "метастази ОРДЛО назад в Україну".

В'ячеслав Сурков Комерсант

Вогонь уздовж лінії зіткнення на Донбасі навряд чи припиниться, а примушувати Росію до миру як і раніше можна буде тільки санкціями і міжнародним політичним тиском. Можуть бути різні заходи для зарубіжної аудиторії, які намагатимуться переконати світ, що війна на Донбасі – це внутрішній конфлікт. На думку військового оглядача, зміна "куратора" вплине тільки на те, хто буде контролювати фінансові потоки з Росії, які живлять угруповання "ЛДНР".

"На відміну від анексованого Криму, з точки зору росіян, Донбас можна грабувати, адже він нічийний", – цитує видання військового експерта, пояснюючи причину суперництва між кремлівськими структурами.

"На фінішну пряму дана боротьба вийшла влітку 2019 року, коли Путін почав усвідомлювати (і то далеко не в повному обсязі) ступінь провалу Кремля на президентських і парламентських виборах в Україні і в принципі на всьому "українському напрямку". Результати виборів "заморожували" вкрай невигідну для нього ситуацію ще як мінімум на п'ять років, адже його прямі "протеже" жаданої влади так і не отримали", – пише Карін.

На його думку, після цього Путін вирішив впровадити план "Б", який не має на меті "вирішення українського питання" військовими методами, а полягає в спробах дестабілізації України під контролем ФСБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про відставку Владислава Суркова стало відомо кілька днів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

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