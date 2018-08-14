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"Путін опинився в патовій ситуації": дипломат озвучив плани РФ щодо України

28.7тЧитати новину російською

Через розв'язані зовнішні конфлікти та високі очікування своїх наближених, як і простого народу, президент Росії Володимир Путін опинився у патовій ситуації.

Таку думку дипломат, експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара висловив "24 каналу", відзначивши, що війна на території України затягнеться.

"Росіяни не збираються йти з Донбасу та Криму, їм краще утримувати статус-кво. Тому війна буде тривалою. Однак Путін зараз перебуває в патовій ситуації", - вважає експерт.

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За його словами, зараз у Росії спостерігається деяке зниження підтримки зовнішньополітичного курсу Кремля, хоча загальна підтримка президента висока.

"Вся легітимність Путіна ґрунтується на агресивній зовнішній політиці. Тому згорнути свої дії він не може через внутрішній фактор. Плюс, це фактор консолідації клептократичної еліти Росії. Путін є гарантом того, що вони будуть мати доступ до державних ресурсів. Тому він фактично в патовій ситуації. Путін сподівається, що в довгостроковій перспективі може зруйнувати європейську єдність, але поки йому це не вдається", - сказав Хара.

"Путін загрався в операції впливів, зокрема, через соцмережі. Після таких спецоперацій сторона, проти якої це проводилося, розуміє, хто за цим стоїть. Кремль використовує операції по впливам як звичайну зовнішню політику, а це потрібно робити тільки в найкритичніші моменти", - додав він.

Як писав OBOZREVATEL, недавно третій президент України Віктор Ющенко озвучив план перемоги у війні з Росією.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіРосійська воєнна загроза
Особи
Володимир ПутінОлександр Хара
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Прикалываюсь с идиотов, рассуждающих о "Путине в патовой ситуации". Уровень дебилизации бандеровского говноотстойника растет, как на дрожжах.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Капец. Что ни сумасшедший, то эксперт. Легимность Путина основывается на результатах выборов, а не на какой-то политике. Откуда берут этих экспертов??
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
это и понятно.но на кону стоял Крым...хотя если бы он понимал,что наглость запада зайдет так далеко,то сразу бы заявил .что произошел переворот.и прямо бы призвал к разборкам полетов,но судя по всему там были подковерные интриги.а потом его наебали,как это обычно делает зарад..ну и маемо тэ шо выймаемо..
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
Ильчук Андрей, сирожа сынок,памалчи пажалюста ,за умнага сйтеш..
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