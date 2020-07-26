Путін обговорив із Зеленським зміни в Конституції України

Під час телефонної розмови 26 липня Володимир Путін обговорив із Володимиром Зеленським питання децентралізації та відповідних змін до Конституції України.

Про це повідомила пресслужба офісу президента на офіційному сайті. Подробиць розмови не наводиться.

"Сторони обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, який знаходиться на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, і закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Росія наполягає на особливому статусі ОРДЛО. Однак, у Мінському процесі може обговорюватися тільки проєкт закону про внесення змін до Конституції про децентралізацію, на чому акцентує Україна.

Більш докладно про розмову Зеленського та Путіна можна почитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков пояснив, чому Україна не прийматиме "особливий статус" окупованого Донбасу.