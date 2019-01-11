''Путін — найкращий друг'': Україну попередили про небезпечну загрозу у Європі

У Польщі відбулася зустріч італійського віце-прем'єра і лідера правих популістів із партії "Ліга" Маттео Сальвіні та голови правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Для України важливо знати, що обох європейських політиків об'єднує симпатія до президента РФ Володимира Путіна, повідомив журналіст Віталій Портников, передає "Еспрессо".

"Те, що насправді об'єднує Сальвіні і його соратників правих популістів — це симпатії до Путіна, а то й пряма фінансова залежність від Кремля. Це — а зовсім не боротьба з бюрократією і міграцією — і є філософія нового можливого об'єднання в Європарламенті. Немає ніякої фракції Сальвіні і Ле Пен. Є фракція Путіна", — зазначив він.

Портников попередив, що Сальвіні і Ле Пен хочуть обмежити допомогу ЄС країнам Центральної Європи.

"Їхня логіка зрозуміла: вони просто зобов'язані полегшити Москві повернення її "традиційної" сфери впливу в колишніх соціалістичних країнах. Але от тільки що будуть робити без європейських грошей Качинський і Орбан? Просити допомоги у Путіна, у якого не вистачає навіть на Білорусь? Літати до Китаю? І хіба не зрозуміло, що Меркель і Макрон, які зацікавлені в подальшому розвитку економіки Європи і вирівнюванні стандартів життя в ЄС і є справжні союзники Польщі та Угорщини? А від Сальвіні треба триматися осторонь, як від чуми!" — додав він.

Володимир Путін

Портников наголосив, що якщо Качинський почне співпрацювати з Кремлем, то це може стати ударом для України зокрема та Європи загалом.

"Одного чудового дня поляки прокинуться і дізнаються, що їхній найкращий друг тепер — Володимир Путін", — підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Портников дав прогноз на майбутнє Білорусі.

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