"Путін і Зеленський закінчать війну": відомий астролог жорстко проколовся. Фото

Український астролог Влад Росс жорстко проколовся у мережі зі своїм черговим прогнозом щодо долі Донбасу.

Так, 10 листопада на своїй сторінці у Facebook він з упевненістю анонсував наступне: "26 листопада Путін і Зеленський домовляться про закінчення війни між Росією і Україною!".

Зазначимо, що це була публічна заява, зроблена у формі абсолютного твердження (про жодні "нібито" і "можливо" не йдеться).

Влад Росії проколовся з прогнозом щодо Зеленського

Потім, як випливає з історії правок даної публікації, 15 листопада Росс різко змінив прогноз. Зокрема він виправив дату з 26 листопада на 9 грудня.

Річ у тім, що правка була внесена саме в той день, коли в Офісі Зеленського офіційно повідомили: саміт у "нормандському форматі", де повинні зустрітися президенти України і Росії, відбудеться 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший прокол Росса. Наприклад, у жовтні 2016 року він з упевненістю стверджував, що, згідно з зірками, президентом США стане Хіларі Клінтон. Очевидно, що небесні тіла того разу також збрехали.

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