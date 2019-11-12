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12 листопада • оновлено в 08:15
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"Путін хоче миру": Назарбаєв запропонував президентам Росії і України зустрітися Казахстані

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Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч президента Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив 360tv.ru. Він додав, що Росії не потрібні українські території, зокрема, Донбас.

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"Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральний майданчик потрібний, я запропонував Казахстан", – заявив Назарбаєв.

"Не треба думати, що Путін цього не хоче. Він хоче, щоб там настав мир. І ми всі чудово розуміємо, що не ці території Росії потрібні, а зовсім інші речі. З інших причин там виявилися російські силові структури", – додав він.

Назарбаєв запропонував президентам Росії і України зустрітися Казахстані

Назарбаєв запропонував президентам Росії і України зустрітися Казахстані

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС України вважає, що Україна "загнала Росію в кут", зважившись на розведення військ на Донбасі.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бедный Зеля, Путин его съест :-)
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