Пташник пояснила, чому йде на вибори від "ЄС"

Кандидатка на вибори по 179 округу на Харківщині Вікторія Пташник розповіла, що вирішила балотуватися саме від партії "Європейська солідарність", тому що її представники – борці за державність.

Про це вона розповіла у інтерв'ю виданню "Високий замок", зазначивши, що на сьогодні саме вона є єдиним кандидатом від демократичних проукраїнських сил.

"Щодо "Європейської солідарності", то це люди, які розуміють, що таке державність і борються зараз за те, аби ми цю державність не втратили. Тому, коли мені запропонували долучитись до команди "ЄС", погодилась. На сьогодні я є єдиним кандидатом на виборах від демократичних проукраїнських сил", – зазначила Пташник.

Вікторія Пташник Facebook / Victoria Ptashnyk

Кандидатка також розповіла, що вирішила йти на вибори, оскільки має професію юриста та розуміє, як має працювати парламент.

"Те, що зараз там відбувається, це нищення парламентаризму. Ніякого парламенту насправді немає, дискусії не відбуваються через те, що там є монобільшість. Народні депутати абсолютно не самостійні, вони навіть не обговорюють законодавчі ініціативи, не розуміються у тому, за що голосують.

Вже не кажу про ті історії, коли прем'єр-міністр подає заяви про відставку не до парламенту, як це передбачено Конституцією, а до президента. Парламент непрофесійній. Народними депутатами мають бути у переважній більшості юристи. Саме вони мають писати закони, а не фотографи", – підкреслила Пташник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від партії "Європейська солідарність" до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області балотуватиметься нардепка 8-го скликання Вікторія Пташник.

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