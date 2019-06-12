"Просто зараз!" Вакарчук підтримав ідею Зеленського про вибори

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що підтримує проведення в Україні позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

"Ще три місяці старої Верховної Ради — це ще три місяці життя за старими правилами. Так не має бути. Верховна Рада повинна бути змінена просто зараз. Змінимо Верховну Раду — змінимо життя кожного українця", — цитує його слова прес-служба політсили.

При цьому Вакарчук підтвердив, що "Голос" виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо того, чи був законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Святослав Вакарчук 112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову щодо розгляду указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

Конституційний Суд України може скасувати рішення про проведення позачергових парламентських виборів до 5 липня.

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