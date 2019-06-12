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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Просто зараз!" Вакарчук підтримав ідею Зеленського про вибори

5.9тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що підтримує проведення в Україні позачергових виборів до Верховної Ради 2019.

"Ще три місяці старої Верховної Ради — це ще три місяці життя за старими правилами. Так не має бути. Верховна Рада повинна бути змінена просто зараз. Змінимо Верховну Раду — змінимо життя кожного українця", — цитує його слова прес-служба політсили.

При цьому Вакарчук підтвердив, що "Голос" виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо того, чи був законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову щодо розгляду указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

  • Конституційний Суд України може скасувати рішення про проведення позачергових парламентських виборів до 5 липня.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Тарасова Люба
Тарасова Люба
Cпaсибo тoмy, ктo покaзал мне этот сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/3otczk Просто пpoйдя oпрос пoлучилa пoчти полyгодовую зaрплaтy)) Пoльзуйтecь, покa еще еcть возможнocть=)
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Серебрякова Анна
Серебрякова Анна
Спаси6o тому, ктo показaл мне этoт чyдо-caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/pgchz1f Пpocто пpойдя пpоcтoй oпрос получилa пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пoльзyйтecь, пoкa eще есть возможнocть=)
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