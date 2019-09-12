Провалили голосування: "Слуга народу" вперше не зібрала більшість

Верховна Рада України 9-го скликання вперше провалила голосування за законопроекти, не зібравши більшість (226 або більше) голосів "за".

Це сталося під час пленарного засідання парламенту в четвер, 12 вересня, передає УП.

На початку вечірнього засідання депутати 248 голосами прийняли в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг.

Після цього глава парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію скоротити терміни підготовки документа до другого читання. Однак цього разу в Раді не знайшлося 226 або більше голосів для прийняття рішення.

"За" проголосували 223 народних обранців, проти – 14, ще 61 – утримався.

Найбільша парламентська фракція "Слуга народу", в яку входить 251 депутат, дала 208 голосів "за".

Після цього парламент не проголосував за проект закону "Про правонаступництво України", яким пропонувалося скасувати дії актів СРСР і УРСР на території України.

Голоси "за" віддали 214 депутатів, при цьому 30 виступили проти, 76 – утрималися. "Слуга народу" дала в цьому голосуванні 210 голосів "за".

Ілюстрація. Верховна Рада Факти

До цього Рада приймала всі рішення, які ставилися на голосування. Менше 226 голосів у парламенті було тільки під час рейтингового голосування за кандидатів на віце-спікера.

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат України від Полтавської області, член депутатської групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу прямо під час засідання Верховної Ради 12 вересня.

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