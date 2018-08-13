Протести в Румунії: Гриценко дав прогноз для України

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував масові протести в Румунії, які почалися 10 серпня, і порівняв їх з ситуацією в Україні.

Про це Гриценко написав у Facebook, давши свій прогноз для України.

"Сусідня Румунія. Антикорупційні протести. Люди в столиці виходять десятками тисяч, розгортають намети, ночують. По країні сотнями тисяч. Люди побачили реальні антикорупційні дії - і підтримали такі дії", - пояснив протести політик.

"В Україні не побачили, тільки імітація, на тлі мародерства. Якби побачили, впевнений, теж би підтримали. Побачать", - спрогнозував Гриценко.

За даними західних ЗМІ, понад 450 людей постраждали у Бухаресті під час багатотисячної антиурядової акції протесту, яка почалася 10 серпня і поновилася 11 серпня.

Мітинг проти послаблень в антикорупційному законодавстві вилився в сутички з поліцейськими.