МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Протести в Румунії: Гриценко дав прогноз для України

3.1тЧитати новину російською

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував масові протести в Румунії, які почалися 10 серпня, і порівняв їх з ситуацією в Україні.

Про це Гриценко написав у Facebook, давши свій прогноз для України.

"Сусідня Румунія. Антикорупційні протести. Люди в столиці виходять десятками тисяч, розгортають намети, ночують. По країні сотнями тисяч. Люди побачили реальні антикорупційні дії - і підтримали такі дії", - пояснив протести політик.

"В Україні не побачили, тільки імітація, на тлі мародерства. Якби побачили, впевнений, теж би підтримали. Побачать", - спрогнозував Гриценко.

За даними західних ЗМІ, понад 450 людей постраждали у Бухаресті під час багатотисячної антиурядової акції протесту, яка почалася 10 серпня і поновилася 11 серпня.

Мітинг проти послаблень в антикорупційному законодавстві вилився в сутички з поліцейськими.

Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Об'єкти
протестмітинг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги