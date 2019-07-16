"Прострелити ногу!" У "Слузі народу" дивно висловилися про однопартійців-українофобів

Кандидатка у народні депутати від "Слуги народу", ексрадниця трьох міністрів оборони України Анна Коваленко заявила, що сподівається переконати колег по партії, які мають антиукраїнську позицію. При цьому вона визнала, що хоче прострелити їм ногу.

Так членкиня пропрезидентської політсили відреагувала на запитання ведучої програми "Зворотний відлік. Парламентські" на UA: Першому. Зокрема у Коваленко поцікавилися, що вона, як учасник Революції Гідності, робитиме в одній партії із блогером Максом Бужанським, який вважає, що "Майдан вбив Україну", і скандальним журналістом Олександром Дубінським, котрий називає вітання "Слава Україні!" нацистським (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анна Коваленко Корреспондент.net

"Спочатку треба подолати непереборне бажання прострелити ногу комусь із них, але логіка дуже проста. Ми будемо переконувати. Ви думаєте, не вдасться? Політика – це мистецтво домовлятися. Насправді ми живемо в країні, де відбувається певний плюралізм думок. Єдність у цінностях – я з вами згодна, що це дуже важливо. І я впевнена, що у діалозі ми зможемо дійти до цього", – ухильно відповіла Коваленко на запитання Мирослави Барчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у період з 2014-го по травень 2018 року на сайті РИА "Новости-Украина", де головним редактором був скандальний Кирило Вишинський, з'явилося 385 статей, в яких цитувався нинішній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. На той час він обіймав посаду директора Української політконсалтингової групи.

Нагадаємо, раніше керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заступився за скандального кандидата у нардепи від "Слуги народу" Бужанського і заявив, що він не є "зашкварним".

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