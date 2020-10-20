Якщо винести за дужки політтехнологію по мобілізації свого виборця, то в п'яти питаннях від президента взагалі нуль сенсу. Від слова зовсім.

Серйозно, є можливість домогтися чогось від підписантів Будапештського меморандуму? Використовуй її на повну котушку, про що тут питати нас? Ми нічого не підписували. Хочеш садити корупціонерів? Запроси грамотних юристів, нехай розроблять зміни в законодавстві, які цей процес спростять. Проведи реформу і очищення судової системи, щоб не відкуповувалися потім в процесі. Про що тут людей питати?

Про вільну економічну зону на Донбасі я взагалі мовчу. Вижени Гетьманцева з посади голови комітету, ветуй його закони, розжени кілька інспекцій з податковою поліцією і буде вільна економічна зона по всій країні. Рейтинг, до речі, відразу підросте, якщо це важливо.

Що ще за списком у нас? Канабіс в медичних цілях дозволити? Так взагалі не питання – законопроект в Раду і голосувати, тут все очевидно. І чому тільки в медичних? Уже став президентом, що ще можна зробити глобального? Зайди в історію України, як великий реформатор і президент свободи. Ринок землі дозволили, казино нехай і з масою обмежень теж. Так не треба зупинятися – йди далі. Канабіс легалізувати, ринок інтим-послуг теж – переживе як-небудь поліція ліквідацію цих годівниць. Люди з совком в голові побурчат і перестануть. Зате Україна буде по праву вважатися найбільш вільною країною як мінімум у Східній Європі. Чи не буде соромно, навпаки – будуть поважати і ми будемо задавати тон в Східній Європі.

Всенародні вибори Генпрокурора і шерифів в містах та районах – не складно? Люди оцінять і якщо не буде другого терміну – чорт з ним. Згадувати будуть добрим словом. І на пенсії буде не соромно з людьми в магазині зустрічатися. І ні про що не треба питати. Справжній лідер і реформатор не ставить питань, тому що населення дуже інертно. На Лі Куан Ю подивися, на Ататюрка або Ердогана

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