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25 березня • оновлено в 23:41
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Прокуратура збирається затримати екс-нардепа Чорновіл - її звинуватять у підпалі офісу "Партії Регіонів"

7.4т
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У четвер, 26 лютого, Офіс Геренального прокурора України може затримати екс-нардепа Тетяну Чорновіл.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в Офісі Генерального прокурора України. Вони повідомили, що її звинуватять у підпалі офісу "Партії Регіонів" в результаті якого загинула 1 особа. За нашою інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.

Крім того, Чорновіл будуть звинувачувати в організації всіх рухів 18 лютого. Нагадаємо, що в той день участники Майдану хотіли натиснути на народних депутатів, щоб ті розглянули зміни щодо повноважень президента до Конституції, але їх оточили силовики. Тоді і почалися перші силові протистояння, які перейшли в розстріли. Пізніше стало відомо, що 18 лютого загинули 23 частники Майдану, а також 5 правоохоронців.

Також джерела розповіли, що після планується ще затримання ще одного нардепа - Володимира Парасюка. Його будуть звинувачувати в організації дій 21 лютого. Відзначимо, що тоді МВС заявило про стрілянину з боку протестуючих.

Все це, як розповіли в ГПУ, нібито є частиною плану з дискредитації подій на Майдані і після варто очікувати нових затримань.

Тетяна Чорновіл і Володимир Парасюк

Тетяна Чорновіл і Володимир Парасюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня 2020 року, на вулиці Інститутській відбувся слідчий експеримент в кримінальному провадженні щодо подій Майдану. Метою експерименту було з'ясування точки, звідки правоохоронець стріляв в протестуючого.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Євромайдан
Особи
Володимир Парасюк Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Теги
Майдан Революція Гідності
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Червоний Данило
Червоний Данило
а уголовное дело не хотите завести против зeкoв, которые своими x-yями водили по гyбaм Янyкoвича и зaкaнтачивали его по лбу??!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На Майдан люди вышли устранить противоречия чуждого элемента во власти, противоречия устранять дело народа ещё со времён основания Киева, когда на перевоза через Днепр любые противоречия устранялись ради дела переправы. А вот что из идеи устранения противоречий в делах этой персоны это большой вопрос
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Изолируйте эту психическую
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Cтефанова, ты знаешь мое отношение к тебе припадочной, но тут я должен согласиться....
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