Прокуратура збирається затримати екс-нардепа Чорновіл - її звинуватять у підпалі офісу "Партії Регіонів"

У четвер, 26 лютого, Офіс Геренального прокурора України може затримати екс-нардепа Тетяну Чорновіл.

Про це OBOZREVATEL розповіли власні джерела в Офісі Генерального прокурора України. Вони повідомили, що її звинуватять у підпалі офісу "Партії Регіонів" в результаті якого загинула 1 особа. За нашою інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.

Крім того, Чорновіл будуть звинувачувати в організації всіх рухів 18 лютого. Нагадаємо, що в той день участники Майдану хотіли натиснути на народних депутатів, щоб ті розглянули зміни щодо повноважень президента до Конституції, але їх оточили силовики. Тоді і почалися перші силові протистояння, які перейшли в розстріли. Пізніше стало відомо, що 18 лютого загинули 23 частники Майдану, а також 5 правоохоронців.

Також джерела розповіли, що після планується ще затримання ще одного нардепа - Володимира Парасюка. Його будуть звинувачувати в організації дій 21 лютого. Відзначимо, що тоді МВС заявило про стрілянину з боку протестуючих.

Все це, як розповіли в ГПУ, нібито є частиною плану з дискредитації подій на Майдані і після варто очікувати нових затримань.

Тетяна Чорновіл і Володимир Парасюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня 2020 року, на вулиці Інститутській відбувся слідчий експеримент в кримінальному провадженні щодо подій Майдану. Метою експерименту було з'ясування точки, звідки правоохоронець стріляв в протестуючого.

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