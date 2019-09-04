"Прокладає шлях Януковича": Безсмертний попередив Зеленського про небезпеку

Спроба президента України Володимира Зеленського узурпувати владу може закінчитися сумно для нього самого. Адже зовсім скоро народ почне покладати відповідальність за всі провали або нездійснені надії особистого на нього.

Таке застереження озвучив колишній представник України у Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний в інтерв'ю "Еспресо".

"Я в принципі не розумію тезу про необхідність Зеленському в умовах парламентсько-президентської держави концентрувати зусилля на собі, бо є проста річ – права породжують обов'язки. Через півроку всі вимагатимуть рішення не від уряду, не від парламенту, а від президента Зеленського. Звідси він точно так само прокладає собі дорогу, як прокладав Янукович. Це – величезна помилка", – сказав дипломат.

Безсмертний також наголосив, що, незважаючи на нинішню інертність суспільства, якщо новообране політичне керівництво і новообраний президент Зеленський підуть шляхом концентрації влади, це дуже швидко призведе до того, що він отримає чорну мітку від українців. За його словами, Марш Захисників України довів, що серед народу знайдуться ті, хто поставить владу на місце.

Роман Безсмертний

Що стосується парламенту, то його монобільшість, на думку Безсмертного, також не варто вважати остаточно сформованою і готовою виконувати будь-яку вимогу Зеленського. Адже вона повністю відбиває настрої сучасного розосередженого українського суспільства.

"Давайте подивимося на сьогоднішній парламент і однопартійну більшість, яка називається "Слуга народу"? Вона така сама всередині, як і все українське суспільство. Там зібрані представники абсолютно різних, більше того, іноді протилежних політичних платформ, тому неважко спрогнозувати розструктуризування всередині цієї так званої однопартійної більшості", – вважає Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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