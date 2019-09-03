Прогули і кнопкодавство: Рада проголосувала за надважливий законопроект

Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональное голосування (кнопкодавство) і прогули.

За внесення змін до ст.81 Конституції проголосували 279 народних депутатів під час засідання у вівторок, 3 вересня.

Законопроект був ініційований президентом України Володимиром Зеленським 29 серпня, який запропонував таким чином доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.

"Слуга народу" віддала за цей законопроект 240 голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 15, "Батьківщина" - 14 голосів, і ще 10 голосів набралося від позафракційних.

"Європейська солідарність", "Голос" і фракція "За майбутнє" проект не підтримали - 0 голосів "за".

Засідання Ради 3 вересня скріншот

Засідання Ради 3 вересня скріншот

Засідання Ради 3 вересня скріншот

Так, причинами дострокового припинення повноважень народного депутата зазначається таке:

Кнопкодавство - неперсональное голосування народного депутата, факт якого повинен встановлювати суд.

Прогули - відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту протягом однієї сесії. У такому випадку повноваження нардепа припиняє Верховний суд.

Переїзд в іншу країну для постійного проживання і припинення громадянства України. У такому випадку його повноваження припиняє Верховна Рада.

Депутатам, які вирішать скласти повноваження, пропонується самостійно оголошувати заяву у Верховній Раді, а не писати її на ім'я спікера, як раніше. Крім того, в разі смерті народного обранця, його повноваження припиняються автоматично без рішення парламенту.

ВАЖЛИВО: згідно зі ст. 81 Конституції підстав позбавлення мандата нардепа зараз сім: особиста заява, обвинувальний вирок суду, визнання людини недієздатною або зниклою безвісти, припинення громадянства або еміграція, виникнення несумісних з посадою народного депутата обставин, невходження до фракції своєї партії або вихід із неї, а також смерть.

Зеленський визначився з покаранням для нардепів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня Верховна Рада прийняла історичне рішення – проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Законопроект підтримали 373 нардепа.

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