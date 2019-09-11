Головна Новини
12 вересня • оновлено в 07:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Прогнувся під Зеленського? Медведчук здивував заявою про обмін полоненими з РФ

7.2т Читати матеріал російською

Обмін полоненими між Україною і Росією є заслугою президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це заявив один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кум Путіна Віктор Медведчук, який часто останнім часом літав в РФ і нібито брав участь в цьому процесі, передає 112.

"Те, що це сталося, це заслуга двох осіб - президента України, пана Зеленського і президента Росії, пана Путіна. Це їх політична воля. Це їхня домовленість. Це їхнє використання ресурсів в інтересах людей, які повернулися додому до родичів", - заявив Медведчук.

Новини
Обмін полоненими: розкрита роль Медведчука

Цікаво, що підконтрольні куму Путіна ресурси активно поширювали меседж про те, що обмін нібито відбувся саме завдяки Медведчуку. Однак він раптово вирішив "відхреститися" від цієї тези.

"Так, були нюанси. Були питання, які потребували вирішення... Всі подумали, що я втручався в процес обміну. Я офіційно заявляв, що до обмінів відношення не маю", - додав він.

Медведчук і Зеленський, ілюстрація

Медведчук і Зеленський, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" жорстко пригрозили Медведчуку за візити в Росію, звинувативши його в піарі на війні.

Сам Зеленський раніше також висловився про компромат на Медведчука, заявивши, що для нього "ця історія погано закінчиться".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
24
9
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Так и не понял,в чем прогиб,и перед кем?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel