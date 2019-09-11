Прогнувся під Зеленського? Медведчук здивував заявою про обмін полоненими з РФ

Обмін полоненими між Україною і Росією є заслугою президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це заявив один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кум Путіна Віктор Медведчук, який часто останнім часом літав в РФ і нібито брав участь в цьому процесі, передає 112.

"Те, що це сталося, це заслуга двох осіб - президента України, пана Зеленського і президента Росії, пана Путіна. Це їх політична воля. Це їхня домовленість. Це їхнє використання ресурсів в інтересах людей, які повернулися додому до родичів", - заявив Медведчук.

Цікаво, що підконтрольні куму Путіна ресурси активно поширювали меседж про те, що обмін нібито відбувся саме завдяки Медведчуку. Однак він раптово вирішив "відхреститися" від цієї тези.

"Так, були нюанси. Були питання, які потребували вирішення... Всі подумали, що я втручався в процес обміну. Я офіційно заявляв, що до обмінів відношення не маю", - додав він.

Медведчук і Зеленський, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" жорстко пригрозили Медведчуку за візити в Росію, звинувативши його в піарі на війні.

Сам Зеленський раніше також висловився про компромат на Медведчука, заявивши, що для нього "ця історія погано закінчиться".

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