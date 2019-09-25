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27 вересня • оновлено в 19:56
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"Продовжуйте!" Трамп закликав Зеленського "подружитися" з Путіним

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Президент США Дональд Трамп висловив надію, що Україна і Росія зможуть самостійно вирішити "проблеми у відносинах".

Про це Трамп заявив на зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу, 25 вересня, перед журналістами.

Трамп заявив, що вірить – Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.

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"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", – сказав Трамп.

"Ви недавно досягли прогресу у відносинах із Росією. І продовжуйте робити це", – додав він.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський розсмішив Трампа жартом про імпічмент на тлі гучного скандалу довкола "справи Байдена".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
США Нью Йорк
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Букет Красивый
Букет Красивый
Опять зрада у хихлов?
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Горошко Михайло
Горошко Михайло
Два мудака, пля....
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вот так культурно можно иносказательно дать понять -как вы ,свидомиты задолбали своим нытьём и неспособностью решать что нибудь самостоятельно.
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Дегтяренко Светлана, Самостоятельно остановили рашу на Донбассе
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