"Продовжуйте!" Трамп закликав Зеленського "подружитися" з Путіним

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що Україна і Росія зможуть самостійно вирішити "проблеми у відносинах".

Про це Трамп заявив на зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу, 25 вересня, перед журналістами.

Трамп заявив, що вірить – Зеленський зустрінеться з главою РФ і зможе провести ефективні переговори.

"Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми", – сказав Трамп.

"Ви недавно досягли прогресу у відносинах із Росією. І продовжуйте робити це", – додав він.

OMG -- get a load of the look on Zelensky's face as Trump tells him, "I really hope that you and President Putin can get together and solve your problem." pic.twitter.com/IIefxLdXvB