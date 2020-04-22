У середу, 22 квітня, Тристороння контактна група провела нову зустріч у режимі відеоконференції.

Про це написала пресслужба Офісу президента України на своєму сайті. Спершу українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб 16 квітня.

"На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів із виконання Мінських угод", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі. Ілюстрація

Також у межах безпекової підгрупи була продовжена робота з визначення таких ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягла, що вони повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих жителів.

У гуманітарній підгрупі продовжили роботу з формування списків для наступного етапу звільнення утримуваних. Учасники ТКГ заявили про необхідність активізації підготовки до відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування – біля населених пунктів Золоте та Щастя.

Також під час засідання було обговорено модернізацію роботи ТКГ, що повинно посприяти прискоренню виконання Мінських домовленостей та рішень "Нормандської четвірки".

Як повідомляв OBOZREVATEL,16 квітня Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – дев'ять. Другий – у районі Щастя. Україна повернула 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

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