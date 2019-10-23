Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Про рейтинг можна забути!" Спливли скандальні дані про "смотрящих" над Києвом від Зеленського

8.2т Читати матеріал російською

Призначення ресторатора, народного депутата Миколи Тищенка черговим "смотрящим" над Києвом, яке пролобіював помічник президента Андрій Єрмак, незабаром призведе до втрати в країні захмарного рейтингу Володимира Зеленського та його партії "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Грішин. За його словами, представники команди президента розгорнули бурхливу діяльність у столиці, зустрічаючись із впливовими людьми й запевняючи, що "всі серйозні питання відтепер можна вирішити тільки них".

Новини
Донбас – гумова лялька? "Слуга" Тищенко осоромився через "формулу Штайнмаєра"

"В кінці літа, з кіно, де Боклан брав інтерв'ю у Зеленського, українці дізналися про існування Андрія Єрмака. Який, не знаю як, потрапив в оточення президента і став його помічником. Відповідає там за зовнішню політику. Її "успішність" можемо оцінити, наприклад, за візитом Зеленського у США, стенограмою з Трампом, скандалом із Джуліані. Також Єрмак активно педалював "формулу Штайнмаєра", в тому вигляді, в якому вона стала публічною", — зауважив він.

Однак акцентував увагу не на міжнародних справах помічника президента. Посилаючись на власні, обізнані джерела, журналіст зауважив, що Андрій Єрмак вирішив "щільно зайнятися питанням Києва". Щоправда не особисто, а через "протеже" — київського ресторатора, віднедавна нардепа Миколу Тищенка.

Микола Тищенко — новий "смотрящий" над Києвом від Зеленського?

Микола Тищенко — новий "смотрящий" над Києвом від Зеленського?

Колаж

"Так, саме того, який порівнює державу з надувною лялькою, а помічниця-модель якого, не знає, скільки депутатів у Раді і хто був першим президентом України. Кажуть, Єрмак давно веде Тищенка і максимально його підтримував як кандидата від "Слуги народу" на київському окрузі. І став Микола не просто депутатом, а заступником голови комітету з питань інфраструктури (ну, а чим будівництво ресторанів не інфраструктура?)", — пише Грішин.

За його словами, очевидно, отримавши відповідні інструкції, Микола Тищенко розгорнув бурхливу діяльність у столиці й почав поводити зустрічі з різними людьми у ролі "смотрящого" від Зеленського. Мовляв, стверджує, що всі серйозні питання відтепер можна вирішити тільки через нього.

"А Київ, це вже великі фінансові теми — від контролю діяльності "Київміськбуду", і всі супутні теми — недобудови, обдурені вкладники, афери з житлом. І до будівництва доріг, мостів, метро на Троєщину", — додав він.

Грішин переконаний, що ресторатор Тищенко, який потрапив у Раду волею долі й на питання про "формулу Штайнмаєра" розповідає, що треба взяти інструкцію від надувної ляльки, а також інші подібні "смотрящі" у результаті своїми діями підірвуть довіру українців до президента. Адже через такі призначення влада в країні просто перетворюється на посміховисько.

"Уявляю, як на нього реагують серйозні дяді, коли він їм заряджає, що "смотрящий" і питання треба вирішувати через нього. Думаю, ще кілька таких "призначень" від представників команди Зеленського, які вирішують свої питання від його імені, — і про теперішній захмарний рейтинг можна буде дуже скоро забути", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що зустрічався з мером Києва та головою Київської МДА Віталієм Кличком і обговорював проблему існування "наглядачів" у столиці. Однак той нібито сказав, що змушений іти на компроміси з ними. Богдан зробив висновок, що Кличко втратив контроль над ситуацією в Києві.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Микола Тищенко Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
7
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Штай маера,а так для решалова,морда подходит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel