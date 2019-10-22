Щоденно очільники нинішнього МОНУ (які ніколи не працювали в школі чи виші) шокують освітянську і наукову громадськість своїми "революційними ідеями".

Лише стихли розмови про потребу ліквідації доплат вчителям і масового закриття малокомплектних шкіл, як "новими ворогами" Міністерство оголосили професорів, доцентів, аспірантів і студентів вишів.

Теоретики з МОНУ вирішили тепер:

- зняти доплати викладачам за вчене звання та науковий ступінь;

- не фінансувати наукові дослідження 90 відсотків українських вузів;

- ліквідувати державне замовлення;

- визначати самим хто і на скільки років зможе очолювати виші;

- зменшити кількість студентів, які отримають стипендії..

Складається враження, що молоді й креативні грантожери не читали Конституцію, Закони про "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про оплату праці", Кодекс законів про працю...

Цинізм цього шкідництва у сфері гуманітарної політики посилює й плач "молодих реформаторів" на свої малі зарплати.

Мовляв, трактористи у літній період отримують 70-80 тисяч гривень, а очільники міністерства лише 30-40?!

А от вчителі і викладачі та студенти, на думку. бідних урядовців жирують! Нагадаю, що середня зарплата в освіті нині складає 7-8 тисяч гривень на місяць.

Переконаний, що громадськість мусить висловити свою позицію і запобігти програмі знищення української освіти та науки!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram