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22 жовтня • оновлено в 11:46
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про Міністерство "ліквідації науки і освіти"

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Щоденно очільники нинішнього МОНУ (які ніколи не працювали в школі чи виші) шокують освітянську і наукову громадськість своїми "революційними ідеями".

Лише стихли розмови про потребу ліквідації доплат вчителям і масового закриття малокомплектних шкіл, як "новими ворогами" Міністерство оголосили професорів, доцентів, аспірантів і студентів вишів.

Теоретики з МОНУ вирішили тепер:

- зняти доплати викладачам за вчене звання та науковий ступінь;

- не фінансувати наукові дослідження 90 відсотків українських вузів;

- ліквідувати державне замовлення;

- визначати самим хто і на скільки років зможе очолювати виші;

- зменшити кількість студентів, які отримають стипендії..

Складається враження, що молоді й креативні грантожери не читали Конституцію, Закони про "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про оплату праці", Кодекс законів про працю...

Цинізм цього шкідництва у сфері гуманітарної політики посилює й плач "молодих реформаторів" на свої малі зарплати.

Мовляв, трактористи у літній період отримують 70-80 тисяч гривень, а очільники міністерства лише 30-40?!

А от вчителі і викладачі та студенти, на думку. бідних урядовців жирують! Нагадаю, що середня зарплата в освіті нині складає 7-8 тисяч гривень на місяць.

Переконаний, що громадськість мусить висловити свою позицію і запобігти програмі знищення української освіти та науки!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Государство, основная функция которого определена как поставка дешёвой раб.силы на Запад, совершенно логично отказывается от поддержки науки и высших уровней образования. Что не так? Нахрена платить лишние деньги бес толку?
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Истама Тана
Истама Тана
реформи завжди болючі, а ліквідація стипендій і неоплата нікому не потрібних "наукових" досліджень, які грунтуються на словоблудстві - це основа реформи освіти і науки
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