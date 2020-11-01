Призначено дату другого туру виборів мера Львова
Другий тур виборів мера Львова призначений на 22 листопада
За результатами голосування, більшу підтримку отримав Андрій Садовий – 40,09%
У Олега Синютки – 31,1%
Міська територіальна виборча комісія призначила другий тур виборів мера Львова на 22 листопада.
Про це ZAXID.NET повідомив керівник ТВК Ігор Сліпецький. У ньому візьмуть участь колишній глава Львівської ОДА Олег Синютка і діючий мер міста Андрій Садовий.
За результатами першого туру Садовий отримав 40,09% голосів (його підтримали 91 131 виборець), Синютка – 31,1% (70 682). Явка виборців склала 39,47%.
Раніше в громадянській мережі "Опора" прогнозували, що другий тур місцевих виборів відбудеться в містах з чисельністю населення понад 75 тисяч осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Центральній виборчій комісії заявили, що другий тур може затягнутися до грудня. Причиною тому можуть стати можливі судові розгляди.
Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.