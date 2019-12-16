"Призначають" винних?" У Порошенка натякнули на тиск ОП на силовиків у справі Шеремета

У партії "Європейська солідарність" заявили, що наполягають на ґрунтовному, неупередженому і незалежному розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, а також наголосили на неприпустимості "призначення винних".

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час погоджувальної ради. Вона наголосила, що за розслідуванням цього резонансного вбивства слідкує вся країна.

"Участь у подіях на фронті не може бути ні для кого індульгенцією, але так само неприпустимо призначати винних. Весь світ дуже уважно слідкує за цією резонансною справою. Ми сподіваємося, що слідчі органи разом з міжнародними експертами мають знайти винних, замовників, організаторів, а не призначити їх", – зазначила Геращенко.

Геращенко натякнула на тиск ОП на силовиків у справі Шеремета

"Викликає дуже багато запитань, чому в цій пресконференції брав участь президент України. Як це впливає на незалежність слідства? Ми категорично проти, щоб під егідою розслідування відбувалася десакралізація і дискредитація всього ветеранського руху", – наголосила парламентар.

Окрім цього, політик закликала парламент створити тимчасову слідчу комісію щодо втручання Офісу президента України у роботу правоохоронних органів.

"Парламент має створити ТСК по тиску Офісу Президента на силові структури, тому що вони мають працювати незалежно, а не "по дзвінку" з ОПУ", – зазначила співголова фракції.

Геращенко закликала міністра у справах ветеранів уряду Зеленського виступити перед Верховною Радою і презентувати політику держави щодо психологічної реабілітації учасників бойових дій. А також озвучила пріоритетні законопроекти для ухвалення на цьому пленарному тижні.

"Дуже важливо ухвалити закон про пласт – в контексті патріотичного вихованні. І ухвалення закону про капеланів – тому що все це свідчить, наскільки на фронті потрібна така психологічна підтримка. Ми просимо всі ці закони поставити на порядок денний", – наголосила політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція назвала підозрюваних у організації вбивства. Виходить ціла організована група: Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділенням рентгенографії; працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Їм висунуте звинувачення за ст. 115 (Умисне вбивство).

Українські правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи. Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей скандальної волонтерки Марусі Звіробій. Вони хотіли вдатися до цього для дестабілізації ситуації та відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медичка Юлія Кузьменко пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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