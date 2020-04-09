ПриватБанк або дефолт: Порошенко висунув Зеленському жорсткий ультиматум

Президент України Володимир Зеленський має ухвалити стратегічне рішення про неповернення ПриватБанку бізнесмену Ігорю Коломойському або ж оголосити дефолт.

Таку заяву зробив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба партії.

"Ухвалення банківського закону – практично єдина вимога, виконавши яку Україна може отримати потужну фінансову допомогу для подолання економічної кризи. Кризи, в яку ще до вірусу занурили країну молоді, але бездарні та некомпетентні обличчя. Кризи, яка ще більше посилиться внаслідок світової рецесії на тлі пандемії", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Порошенко зазначив, що саме зараз у країні настав момент істини.

"Національні інтереси України диктують главі держави єдине правильне рішення. Незважаючи на непомірні апетити свого колишнього бізнеспартнера і давнього політичного союзника – треба зробити вибір на користь десятків мільйонів українців. Ми вимагаємо від президента ухвалити стратегічні рішення в інтересах України", – заявив Порошенко.

Він нагадав, що законопроєкт був ухвалений тільки в першому читанні, проте "ЄС" наполягала на голосуванні в цілому.

"І тепер політична коаліція "За дефолт України" зареєструвала 16 тисяч 332 "поправки". Це рекорд в історії українського парламентаризму. Окремі "слуги народу" наштампували по кілька тисяч "поправок" кожен. На їхній розгляд потрібно десь пів року засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого – і це під час війни та епідемії", – наголосив п'ятий президент.

Порошенко пояснив, що Коломойський хоче зірвати ухвалення закону, щоб спробувати повернути собі банк або ж отримати від держави компенсацію майже в 6 млрд гривень. Він зазначив, що бізнесмен публічно виступає за дефолт в Україні.

Політик зазначив, що дефолт означатиме стрімкий обвал курсу гривні, гіперінфляцію, масове безробіття, невиплату зарплат, пенсій та стипендій, банкрутство держави і зупинку фінансування армії.

"Коломойський в інтерв'ю "Нью-Йорк таймс" прямим текстом каже, що Україна має піти по гроші до Росії, тобто повернутися у сферу її впливу. Не дивно, що проти законопроєкту воюють не лише десятки "слуг", але й п'ята колона, – "Опоплатформа" Рабіновича-Медведчука. Отже, нема завдання зараз для нас важливішого, ніж зірвати цей антиукраїнський сценарій", – акцентував Порошенко.

Він зазначив, що фракція "ЄС" наполягає, аби банківський законопроєкт був першим на порядку денному найближчого позачергового засідання Ради.

"Ще кілька тижнів злочинного зволікання, і нас накриє така хвиля, що не допоможе вже жодна рятівна шлюпка", – попередив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачергових зборах 30 березня в першому читанні ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

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