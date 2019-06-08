Притула піде на вибори разом із Вакарчуком: відеозвернення

Шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос".

Відповідне відеозвернення було опубліковане на його сторінці в Facebook. "Друзі, я балотуюся в парламент за списками партії "Голос", – сказав він. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).

За його словами, він "хотів би бути корисним цій країні і людям". "Я хочу, щоб мої діти жили і працювали у цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе досить фінансово незалежною людиною для того, щоб гарантувати, що мій похід у парламент не є спробою заробити додатковий карбованець", – сказав Притула.

Сергій Притула hochu.ua

Своєю головною мотивацією Притула назвав команду, з якою йде на ці парламентські вибори.

Також шоумен зазначив, що вперше готовий поставити свою репутацію на шаль ваг і попросив Святослава Вакарчука поставити його у списку тридцятим, щоб у його виборців був стимул голосувати і партія подолала 10-відсотковий бар'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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