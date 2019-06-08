Притула піде на вибори разом із Вакарчуком: відеозвернення

Шоумен Сергій Притула заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос".
Відповідне відеозвернення було опубліковане на його сторінці в Facebook. "Друзі, я балотуюся в парламент за списками партії "Голос", – сказав він. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки).
За його словами, він "хотів би бути корисним цій країні і людям". "Я хочу, щоб мої діти жили і працювали у цій країні. І я хочу докласти до цього якісь зусилля, щоб потім совість не гризла. Я відчуваю себе досить фінансово незалежною людиною для того, щоб гарантувати, що мій похід у парламент не є спробою заробити додатковий карбованець", – сказав Притула.
Сергій Притула
hochu.ua
Своєю головною мотивацією Притула назвав команду, з якою йде на ці парламентські вибори.
Також шоумен зазначив, що вперше готовий поставити свою репутацію на шаль ваг і попросив Святослава Вакарчука поставити його у списку тридцятим, щоб у його виборців був стимул голосувати і партія подолала 10-відсотковий бар'єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 січня Святослав Вакарчук заявив, що не балотуватиметься на президентських виборах у 2019 році, але перед цим зізнався, що йде в політику.
Володимир Зеленський, який виграв президентські вибори, повідомив, що був готовий поступитися і підтримати Вакарчука на виборах, якби той балотувався.
16 травня в Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.
Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.
При цьому відомий соціолог упевнений, що Вакарчук програє Зеленському на виборах у Раду, однак все ж зможе "відкусити" його рейтинг, як і відібрати частину голосів Петра Порошенка.
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