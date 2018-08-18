Присяжні продовжать обговорювати вердикт Манафорту 20 серпня

Присяжні досі не змогли винести вердикт колишньому керівнику передвиборної кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту. Вони продовжать обговорення 20 серпня.Після двох днів обговорення щодо вердикту у справі екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта присяжні федерального окружного суду Александрії в штаті Вірджинія у п'ятницю, 17 серпня, пішли на перерву на вихідні. Планується, що вони продовжать радитися щодо вердикту вранці у понеділок, 20 серпня, повідомив суддя, інформує агентство Reuters.

Напередодні суддя Т.С. Елліс повідомив, що отримував погрози у зв'язку з процесом над Манафортом.Тому з міркувань безпеки він відмовився назвати пресі імена присяжних. Раніше президент США Дональд Трамп назвав процес над Манафортом "дуже сумним", а самого політтехнолога та лобіста - "дуже хорошою людиною".

Судовий процес над Манафортом, до якого призвело розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Кремля у президентські вибори в США 2016 року, триває в федеральному окружному суді Александрії. Як повідомлялося раніше, у вересні під час слухань в іншій справі Манафорт постане перед окружним судом округу Колумбія.

Нагадаємо, що Пола Манафорта звинувачують у відмиванні грошей, отриманих від колишньої української влади. Він працював політтехнологом екс-президента України Віктора Януковича та отримав за це, за даними Роберта Мюллера, понад 60 мільйонів доларів. Манафорта підозрюють в тому, що він не вказав у своїй податковій декларації частину цих доходів і "відмив" в офшорах 30 мільйонів доларів.

Обвинувачення Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули в жовтні 2017 року. Пола Манафорта також обвинувачують у тому, що він, лобіюючи впродовж кількох років інтереси екс-президента України Віктора Януковича та Партії регіонів, не був зареєстрований у США як "іноземний агент".