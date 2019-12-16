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16 грудня • оновлено в 21:28
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Без Волкера важко: Пристайко терміново звернувся до США через РФ

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що США повинні якомога швидше знайти кандидата на посаду спеціального представника в справах України, який зможе влитися в переговори з Росією.

Своїми роздумами щодо заміни для Курта Волкера він поділився в інтерв'ю УНІАН.

"Я говорив із посланником Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, у якої була б можливість очолити команду переговорів з американської сторони. Ми говорили про те, що є різні варіанти реалізації цього. Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон", – пояснив Пристайко.

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Пристайко терміново звернувся до США через РФ

Пристайко терміново звернувся до США через РФ

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Він зазначив, що така людина повинна усвідомлювати ситуацію, яка відбувається в регіоні.

"Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається в цьому регіоні. У тебе є люди, які працюють професійно, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках. З іншого бокуте, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов'язків на всіх напрямках, і міг концентруватися тільки на напрямку "нормандського процесу". Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", – зазначив глава МЗС.

Пристайко нагадав, що безпосередній канал зв'язку з РФ був на рівні помічника президента Владислава Суркова і Курта Волкера. "Ми, чесно кажучи, відчуваємо дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хотіли б, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі, як можна швидше", – закликав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Вадим Пристайко Курт Волкер
Місце
Україна
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Пиде.растическое образование эта Украина
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Южный Гарик
Южный Гарик
Холопу стало трудно без пана))) вот такая она незалежность)))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Опа, свиньи пастуха запросили, тяжело без хозяйского кнута.
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