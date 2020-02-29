Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає своєї відставки і заявив, що готовий покинути пост в будь-який час.

Крім того, за його словами, в Офісі президента підбирають заміну на його посаду. В ефірі каналу "Україна 24" Пристайко зазначив, що був готовий до відставки з моменту призначення.

"Прямолінійно якщо запитати, чи готовий я до відставки, так, готовий. Я був готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував стати міністром закордонних справ. Я розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди", – сказав Пристайко.

Вадим Пристайко liga.net

При цьому міністр підкреслив, що пошук нової людини на посаду міністра закордонних справ є нормою, оскільки "завжди повинно бути зрозуміло, хто може взятися за роботу, якщо не конкретна людина".

"Я незадоволений ні своєю роботою, ні роботою своїх колег. Я розумію, що робиться нормально, але поки, умовно кажучи, не закінчилася війна, я не можу дозволити ні собі, ні колегам відчувати, що ми робимо роботу нормально. Ситуація ненормальна", – зазначив міністр.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито вдруге написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.

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