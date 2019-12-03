"Ми захищаємо східний фланг!" Пристайко висловив гучні претензії НАТО через війну в Україні

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що нерішучість НАТО під час Бухарестського саміту в 2008 році дозволила Росії розв'язати війни в Грузії та Україні.

Водночас, як наголосив він, Україна захищає східний фланг Альянсу. Таку думку глава МЗС висловив на конференції NATO Engages у Лондоні у вівторок, 3 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку нам обіцяли, що ми будемо членом НАТО. Потім була ідея, що План дій щодо членства для України і Грузії – вирішене питання, і до кінця року міністри закордонних справ повинні були відзвітувати перед своїми лідерами, щоб розповісти, як це працює. Минуло більше 10 років, і ми не запрошені ні в ПДЧ, ні в членство.

Вважаю, що нерішучість НАТО саме тоді та відтоді дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну", – сказав міністр.

Він додав, що, "подобається це НАТО чи ні", Україна захищає східний фланг. "У нас 14 тисяч осіб загинули... і ми побіжно обговорюємо, яка може бути найбільша загроза в цьому регіоні", – зазначив Пристайко.

Вадим Пристайко ВВС

Пристайко також написав у Twitter, що Росія після саміту "нормандської четвірки" повинна зробити "RUxit" – вихід РФ і її сил з України.

Також дипломат відреагував на заяву французького президента Еммануеля Макрона про те, що тероризм, а не Росія, – головна проблема НАТО. "Терорист – це той, хто використовує насильство для досягнення політичного чогось. Як ви можете сказати, що Росія не робить того ж?" – заявив він.

Крім того, міністр розкрив зміст робочого варіанту рішення саміту "нормандського формату", який був узгоджений країнами ще на початку осені 2019 року.

За словами глави МЗС України, нормандські переговори ні в якому разі не повинні привести до поступок по ряду напрямків. Він пояснив, що це рішення не є новим – так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час назад.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг сказав, що Україна та Грузія обов'язково будуть членами НАТО, хоч чіткі терміни цього поки невідомі. Тому поки країни повинні цінувати проміжні стадії на шляху до вступу в організацію.

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