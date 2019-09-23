Пристайко розкрив суть скандальної формули Штайнмаєра

Глава МЗС України Вадим Пристайко пояснив сенс формули Штайнмаєра, яка стосується плану щодо Донбасу.

"Ідеологічний конфлікт між тим, що повинно бути спочатку – безпека або політичне врегулювання, а також відсутність довіри між сторонами, мовляв, друга частина буде виконана після виконання першої, і привели до того, що Штайнмаєр висунув ідею, яка дуже просто формулюється", – зазначив він в інтерв'ю "Громадському".

За його словами, до проведення локальних виборів має бути вирішено питання з виведенням збройних формувань.

"У цій короткій формулі, яку всі дуже широко інтерпретують, йдеться про одне – що в день проведення виборів закон про особливий статус буде застосований в тимчасовому порядку, а момент, коли ОБСЄ скаже, що вибори пройшли чесно, прозоро, у відповідності з високими стандартами ОБСЄ, цей статус отримає постійний характер", – пояснив Пристайко.

Вадим Пристайко 24 канал

"Ось і все, більше нічого немає, жодних ідей, ніхто не говорить про те, коли Україна отримає доступ до кордону, або буде в даний момент допуск ЗМІ. Це в стандартах ОБСЄ для проведення чесних і прозорих виборів. У самій формулі немає ні слова. Ті, що говорять – це інтерпретації", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "формули Штайнмайера" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплений в Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

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