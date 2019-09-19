"Пристайко придумав": у Зеленського зробили несподівану заяву про "формулу Штайнмаєра"

В Офісі президента України Володимира Зеленського нічого не знають про узгодження "формули Штайнмаєра", про яке заявляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради в четвер, 19 вересня, пише "РБК-Україна".

"Я думаю, пан Пристайко щось придумав. Я сам не займаюся цим питанням, але всі ми переживаємо з приводу цього процесу і я багатьох питав і в Офісі президента. Вони кажуть, що нічого такого немає", – запевнив нардеп.

У Зеленського зробили заяву про "формулу Штайнмаєра"

Він також додав, що на сьогоднішній день актуальним питанням залишається розширення "нормандського формату".

Арахамія спростував узгодження "формули Штайнмайера" capital.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Пристайко ж заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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