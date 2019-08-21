"Приречені на поразку!" Україні передрекли невтішне майбутнє через популістів

Популістська влада в Україні приречена на поразку, а війна на Донбасі буде тривати.

Таку думку в блозі на своєму YouTube-каналі висловив публіцист Віталій Портников (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він навів приклад відставки глави ради міністрів Італії Джузеппе Конте. "Італійські праві та ліві популісти виправдали мої сподівання. Протримались трохи довше, ніж повинні були, але зараз ми спостерігаємо ситуацію краху уряду", – зазначив блогер.

Ілюстрація НТК

Він додав, що діяльність цього уряду посилила економічну кризу в країні. "Тому що в політиці не буває чудес. Будь-яке популістське правління приречене на поразку", – сказав він.

Як пояснив Портников, і популісти, і їхні виборці не зважають на реалії життя і живуть в ілюзіях.

"Все це стосується і України", – підкреслив він, заявивши, що не лякає співгромадян, а "виходить із політичних реалій".

"Війна буде продовжена. Тарифи не будуть зменшуватися. Соціальний рівень життя українців не буде покращаться аж до проведення реальних, серйозних і не популярних реформ", – вважає він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников "вибухнув" через скандал навколо майбутнього нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, який образив журналістку.

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