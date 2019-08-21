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"Приречені на поразку!" Україні передрекли невтішне майбутнє через популістів

1.4т Читати матеріал російською

Популістська влада в Україні приречена на поразку, а війна на Донбасі буде тривати.

Таку думку в блозі на своєму YouTube-каналі висловив публіцист Віталій Портников (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він навів приклад відставки глави ради міністрів Італії Джузеппе Конте. "Італійські праві та ліві популісти виправдали мої сподівання. Протримались трохи довше, ніж повинні були, але зараз ми спостерігаємо ситуацію краху уряду", – зазначив блогер.

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Ілюстрація

Ілюстрація

НТК

Він додав, що діяльність цього уряду посилила економічну кризу в країні. "Тому що в політиці не буває чудес. Будь-яке популістське правління приречене на поразку", – сказав він.

Як пояснив Портников, і популісти, і їхні виборці не зважають на реалії життя і живуть в ілюзіях.

"Все це стосується і України", – підкреслив він, заявивши, що не лякає співгромадян, а "виходить із політичних реалій".

"Війна буде продовжена. Тарифи не будуть зменшуватися. Соціальний рівень життя українців не буде покращаться аж до проведення реальних, серйозних і не популярних реформ", – вважає він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников "вибухнув" через скандал навколо майбутнього нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, який образив журналістку.

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Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
Теги
політика видео
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
В истории были столетние войны,готовьтесь.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Помните знаменитый фильм Титаник. В конце этого фильма, когда уже корабль тонул - оркестр продолжал музитировать - ну что бы как то скрасить последние минуты людей..... Украине надо взять это тза пример по жизни, как они уже обсуждали, а именнго - ввести разрешение на легкие наркотики, ввести разрешение на казино по всей стране, ввести разрешение на проституцию в стране, освоботить всех от воровства из казны. В результате этого жизнь на Украине изменится в лучшую сторону, будет весело и забавно, а гей-парады проводить ежемесячно. Все равно, терять то уже нечего.... судя по статье.
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