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"Припинити окозамилювання!" Новий головнокомандувач ЗСУ анонсував серйозні зміни

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Новий начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак буде проводити кадрові зміни і боротися з "показухою".

Про це він заявив журналістам під час церемонії свого представлення ЗСУ 23 травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Припинити в діяльності посадових осіб Збройних сил України принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять, окозамилювання, суцільну показуху і подання бажаного за дійсне", – розповів про свої плани Хомчак.

Також новий глава Генштабу заявив, що про проблему "окозамилювання" у Збройних Силах "знають усі, від неї страждають".

Хомчак на представленні

Хомчак на представленні

Facebook Степан Полторак

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За словами Хочмака, він одразу ж почне заслуховувати звіти посадових осіб, командирів та їхніх заступників.

"Ми будемо визначатися з внеском кожного, з реальним станом справ, і ухвалюватимемо рішення. Єдине можу сказати – жодне кадрове рішення не буде ухвалено емоційно або з підходом "подобається чи ні", – повідомив Хомчак.

Своїм головним пріоритетом Хомчак назвав "людину" і збереження життів.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Facebook Степан Полторак

"Шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинуло стільки осіб. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом з тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я повинен покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули", – підкреслив він.

Він також заявив, що реформування Генштабу почалося з того моменту, як Україна заявила про свій курс в НАТО і ЄС і "триватиме на принципах, закладених співпрацею з Північноатлантичним Альянсом".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генштабу Збройних сил.

Замість Муженка, згідно з указом №302/2019, крісло начальника Генштабу зайняв Руслан Хомчак.

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Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
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Kv Vovik
Kv Vovik
Нормальный мужик не кацапский ряженый в золотых погонах как негры в африке. Армия это сердце народа и его надо слушать и прислушиваться. Слава Украине,Слава нашим солдатам кто защищает Украину.!!! Мой вам низменный поклон.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ах-ха-ха))) Очковтерательство - первое качество РАсейской армии!! =))) В Українскую армию оно перешло из совьЕтской армии!! А РАсейская как правонаследница, Очковтерательство развила и приумножила!! =)) И подняла на невиданые высоты!! =)))
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Если им не врать, то пресс службу ВСУ можно ликвидировать за ненадобностью.
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