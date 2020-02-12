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12 лютого • оновлено в 10:24
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"Припиніть грати з вогнем. Росія – агресор!" Умеров застеріг від "компромісу" по Криму

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Заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія про поставку води в окупований Крим – це пряме визнання юрисдикції Росії на півострові.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. За його словами, такий "компроміс" навряд чи можливий, оскільки результатом протистояння повинно бути або відновлення територіальної цілісності України, або повне знищення країни, як самостійної держави.

Він підкреслив, що українській владі потрібно шукати не компроміси, а підтримку в світі у вигляді посилення санкцій – економічних, дипломатичних та політичних. А також зробити Крим непідйомною ношею для Росії.

Умеров застеріг від "компромісу" по Криму

Умеров застеріг від "компромісу" по Криму

Він звернувся до Арахамії, пригадавши дії партії, які "догождали агресору".

"Наше завдання зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії. А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору. То моряків "обміняли" в останній день перед закінченням терміну міжнародного суду, рятуючи Росію від нових, серйозних санкцій. Те, домовилися про лов риби, визнавши Російської акваторію. І по газу теж "домовилися". Тепер, ти, лідер фракції "більшості", пропонуєш дати воду окупантам, як компроміс між Донбасом і Кримом. Крим – Росія, Донбасу – особливий статус. Результат 2:0 не на нашу користь. Чи ти не наш?", – сказав політик.

Умеров дорікнув "Слузі народу" в тому, що підтримуючи Росію, партія підставляє свій народ.

"Крим страшно мілітаризований. Підтримуючи Росію, ви, які називають себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія – агресор. Поводьтеся відповідно, і ти особисто в тому числі", – написав Умеров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особи
Давид Арахамія Ільмі Умеров
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Объявите вoйну, чмошники трусливые.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Морят жаждой украинцев, татар, русских- хуже фашистов ведут себя чубатые ,как будто им кто-то вернет Крым ,только ненавидеть вас будут больще, хотя больше не куда
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Тарас Бор
Тарас Бор
Мне вот просто любопытно, почему у нас людей волнуют заявления какого-то деге нерата(хоть и председателя крупнейшей парламентской фракции)о воде в Крыму? Почему никого не интересует,что у нас впервые с 2015 года падение промышленного производства,рост коммунальных тарифов,укрепление национальной валюты при повышении цен в магазинах,массовый отток трудоспособного населения за границу,рост задолженностей по выплатам зартлат и пенсий и т.д.???!!!
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