"Припиніть грати з вогнем. Росія – агресор!" Умеров застеріг від "компромісу" по Криму

Заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія про поставку води в окупований Крим – це пряме визнання юрисдикції Росії на півострові.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров. За його словами, такий "компроміс" навряд чи можливий, оскільки результатом протистояння повинно бути або відновлення територіальної цілісності України, або повне знищення країни, як самостійної держави.

Він підкреслив, що українській владі потрібно шукати не компроміси, а підтримку в світі у вигляді посилення санкцій – економічних, дипломатичних та політичних. А також зробити Крим непідйомною ношею для Росії.

Умеров застеріг від "компромісу" по Криму

Він звернувся до Арахамії, пригадавши дії партії, які "догождали агресору".

"Наше завдання зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії. А Україна, під керівництвом вашої партії, завжди намагається догодити агресору. То моряків "обміняли" в останній день перед закінченням терміну міжнародного суду, рятуючи Росію від нових, серйозних санкцій. Те, домовилися про лов риби, визнавши Російської акваторію. І по газу теж "домовилися". Тепер, ти, лідер фракції "більшості", пропонуєш дати воду окупантам, як компроміс між Донбасом і Кримом. Крим – Росія, Донбасу – особливий статус. Результат 2:0 не на нашу користь. Чи ти не наш?", – сказав політик.

Умеров дорікнув "Слузі народу" в тому, що підтримуючи Росію, партія підставляє свій народ.

"Крим страшно мілітаризований. Підтримуючи Росію, ви, які називають себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть грати з вогнем. Росія – агресор. Поводьтеся відповідно, і ти особисто в тому числі", – написав Умеров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу може стати "допустимим компромісом".

Раніше глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексувати Крим.

Маючи на увазі півострів, він сказав про продаж "в Росію", проте потім виправив свою помилку.

Пізніше він заявив, що питання продажу води в Крим більше не обговорюється.

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