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29 вересня • оновлено в 14:06
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"Принизив Меркель?" У Німеччині образилися на Зеленського через Трампа

5.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський образив німецький уряд, погодившись з американським колегою Дональдом Трампом, що канцлер Німеччини Ангела Меркель мало робить для України.

У статті німецького видання Der Spiegel відзначається, що уряд Німеччини покладає відповідальність за ситуацію, що склалася, на США, передає "АіФ".

А той факт, що український лідер жодного разу не згадав у розмові про ті дипломатичні зусилля, які робила Меркель, образив уряд Німеччини. Тоді як саме канцлер і екс-глава МЗС ФРН Штайнмаєр "зробили все для того, щоб регіон не перетворився на осередок військового конфлікту".

Зеленський образив Меркель

Зеленський образив Меркель

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"Зеленський покладе край!" Трамп зробив нову заяву про скандал зі стенограмою

"В першу чергу, саме канцлер Німеччини і Штайнмаєр, який був тоді міністром закордонних справ, зробили все для того, щоб регіон не перетворився на осередок військового конфлікту", – наводяться в матеріалі слова лідера фракції СДПН у бундестазі Рольфа Мютценіха.

Уточнюється, що український посол в Берліні Андрій Мельник тепер намагається "склеїти осколки", а Зеленський, в свою чергу, цінує "величезну особисту участь" Меркель.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

На думку глави зовнішньополітичного комітету бундестагу Норберта Реттгена, розмова президентів США і України показала, що Трамп використовує свою владу в інтересах своєї передвиборної боротьби, "а також проти Німеччини і Європи".

Мютценіх також упевнений, що американський лідер залишився вірним девізу "краще підживлювати невдоволення, ніж працювати над згодою і рішеннями серед партнерів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Особи
Ангела Меркель Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Німеччина
Теги
політика скандали
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Мир Миру
Мир Миру
Авіасполучення активізується і розширюється з Німеччиною, тому тут все в нормі
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0
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Питон Каа
Питон Каа
Ерунда все это, Германии не привыкать, отказаться подкармливать русофобский режим на Украине она все равно не посмеет, так что Украине не о чем беспокоиться, США замнут конфликт.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Не страшно: Моника Зеленски съездит в ФРГ, лизнет сколько надо раз промежность Бундесбабушке и все станет нормально!
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7
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Александров Сергей, нове лице вовика виявилося новою дупою, яка привселюдно обмазалась фекаліями.
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