Терорист Захар Прилєпін, який створив у Росії свою партію "За правду", висловив надію, що колись президент України сам закличе російський спецназ висадитися в Києві.

Про це він заявив в ефірі пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Захар Прилєпін

За словами Прилєпіна, зараз тільки Росія може стати арбітром у "некерованій" Україні.

Терорист нагадав, як у 2014 році учасники Майдану побоювалися, що в Києві може висадитися російський спецназ і їх розігнати.

"У мене все частіше і частіше виникає відчуття, що одного разу який-небудь черговий український президент попросить, нарешті, цей спецназ, щоб приїхали і врятували його", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи створення Прилєпіним своєї партії, російський адвокат Марк Фейгін заявив, що терорист "ДНР" – "собака на повідку", яку Кремль використовує "в суто утилітарних цілях".

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