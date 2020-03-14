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14 березня • оновлено в 15:23
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Прилєпін пригрозив висадкою спецназу Путіна в Києві

7.6т
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Терорист Захар Прилєпін, який створив у Росії свою партію "За правду", висловив надію, що колись президент України сам закличе російський спецназ висадитися в Києві.

Про це він заявив в ефірі пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

За словами Прилєпіна, зараз тільки Росія може стати арбітром у "некерованій" Україні.

Терорист нагадав, як у 2014 році учасники Майдану побоювалися, що в Києві може висадитися російський спецназ і їх розігнати.

"У мене все частіше і частіше виникає відчуття, що одного разу який-небудь черговий український президент попросить, нарешті, цей спецназ, щоб приїхали і врятували його", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коментуючи створення Прилєпіним своєї партії, російський адвокат Марк Фейгін заявив, що терорист "ДНР" – "собака на повідку", яку Кремль використовує "в суто утилітарних цілях".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Теги
Донбас війна
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Если этот к\о/з\л/о\м/о\р/д\ы/й спецназ высадится в Киеве, интересно, секунд хотя бы 15 протянет? Донецк, Украина.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Великий Кормчий, злой укр, IGGI IGGI, Олег Carpenter, Дегтяренко Светлана, Кубанский Николай, Внаукраине Потриот, Лазарев Ярослав, Р/А/Г\У\Л\ЯМ ХАНА, Трубицын Александр, Tarasenro Oleg, Правосеков Матвей, Кор Павел, Габриэлович Антон, Михаил Устинов, Зайцев Антон, Газмяс Омский - все єто первый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р\а\с; кремль москва, В срало Украине!, Фантомаск Разбушевальцман, Казбеков Зуберг, Бондаренко Виктор, Serov Oleg, Livesey David - это все второй один и тот же п\и\д\а\р\а\с; Колобороденко Дмитрий, Балог Изольда, Нонаме Нонаме, Юг Руси, Кувалдин Иван, Minaev Akexey, Poster Shlagov, Петров Толик - все это третий один и тот же путлеровский троллячий п\и\д\а\р\а\с; Пигин Макс, Сергеев Артем, Сибирский Ватник, ХОЗЯИН х\О\Х\Л\О\В, Junio Van, Dehryaryov Ilya, Соловьева Евгения, Ваня Иванов, Бабаев Бабай - это все четвертый один и тот же троллячий путлеровский п\и\д\а\р. Игнорируйте єтих п\а\с\к\у\д. Не давайте єтим с\у\к\а\м зарабатівать. Донецк, Украина.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Интересный приход у этого торчка ))) Это Колумбийский снежок или цыганская дурь ? )))))
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