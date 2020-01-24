"Прийшов нас учити, відрядний": Бродський потужно розкритикував Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі займається популізмом і намагається домогтися лояльності нинішньої української влади.

Такою думкою поділився глава редради OBOZREVATEL Михайло Бродський, розкритикувавши політика в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Саакашвілі в своєму виступі заявив, що нинішня влада працює в правильному напрямку – нібито мінімізували вплив олігархів, а зарплати міністрів хоч і високі, але прозорі. Також він підтримав ініціативу команди президента України Володимира Зеленського про зниження податків, сказавши, що це допоможе в розвитку України.

У відповідь на це Бродський заявив, що Саакашвілі займається популізмом, адже якщо знижувати податки, то банально не буде звідки брати гроші навіть на пенсії. Також говорячи про податки, Бродський зазначив, що будучи президентом у Грузії, Саакашвілі жорстко карав неплатників. У питанні міністрів він зазначив, що не можна піднімати зарплати їм, а іншим людям ставити мінімалку в 4700 гривень.

Михайло Бродський розкритикував Саакашвілі

"Все, що говорить пан Саакашвілі дуже добре сприймається. Це дуже популярно. Давайте заберемо податки, але за рахунок чого ми будемо платити пенсії? Давайте платити міністрам великі зарплати при 4700 мінімальній зарплаті в країні. Може, спочатку піднімемо мінімальну зарплату, щоб наші люди стали більше заробляти? Не субсидії їм дамо, а дамо нормальний дохід. Може, коли ми їм це дамо, ми поборемо ці 600 тисяч смертей? Це треба робити щодня", – заявив Бродський.

Також він назвав Саакашвілі "відрядником", оскільки його родина живе в Голландії, а сам політик катається в Україну заради популізму і вислужництва перед новою владою.

"Ви забули, як він перед Петром Олексійовичем плазував на передачі? Точно те ж саме він робить сьогодні по відношенню до Зеленського. Пройде два роки, почекайте, його і ці будуть позбавляти громадянства. Громадянство йому дав Порошенко, зробив губернатором, де успіхи? У нього сім'я живе в Голландії, він відрядник, а моя сім'я живе в Україні. Він у відрядження до нас приїхав", – наголосив Бродський.

Нагадаємо, Бродський також розкритикував ідею президента України Володимира Зеленського про залучення інвесторів шляхом виділення їм податкових пільг, оскільки це приведе до банкрутства бізнесу, який уже працює в країні.

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