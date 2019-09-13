"Прийшов час діяти!" Дружина Зеленського поділилася гучними планами

Дружина президента України Олена Зеленська планує займатися здоров'ям майбутніх поколінь і підтримкою спорту.

Про це перша леді розповіла в п'ятницю, 13 вересня, на форумі YES в Києві, передає прес-служба глави держави.

"Прийшов час діяти. Вже кілька місяців я виконую ряд представницьких функцій, а зараз збираюся вибрати для себе гуманітарні місії, які мені близькі", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська Інстаграм

За її словами, зараз розробляється стратегія дій та ініціатив, зокрема, це здоров'я майбутніх поколінь, включаючи перинатальну сферу, шкільне харчування, фізичне виховання і активність дітей.

Зеленська зазначила, що планує опиратися на експертів, профільні міністерства і організації. Також першу леді цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.

Олена і Володимир Зеленський Пресслужба ОПУ

Нагадаємо, OBOZREVATEL уважно стежив за форумом YES в Києві, де також виступив президент України Володимир Зеленський з рядом важливих заяв.

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